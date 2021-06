La reine et d’autres membres de la famille royale seront déployés au G7 dans le cadre d’une «offensive de charme» majeure | Royale | Nouvelles

in

Sa Majesté, le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge devraient tous assister à une réception pour les dirigeants mondiaux avant le début du sommet. Les dirigeants mondiaux convergeront pendant trois jours du 11 au 13 juin pour discuter de divers sujets, notamment les vaccins, le changement climatique, l’éducation et le Brexit.

La rédactrice en chef du Times Royal, Roya Nikkah, a déclaré: «Une grande offensive de charme diplomatique royale débutera demain alors que la reine, le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge assisteront à la réception @G7 Leaders au @edenproject à Cornwall #G7. »

Elle a ajouté : « Ensuite, le prince Charles et le prince William accueilleront les dirigeants du @G7 et les PDG mondiaux pour discuter de la manière dont le secteur privé peut lutter contre le changement climatique.

«La reine la duchesse de Cornouailles et la duchesse de Cambridge assisteront à un événement célébrant le grand déjeuner, dirigé par @edenproject.

“La duchesse de Cambridge et @FLOTUS @DrBiden se réuniront également vendredi pour un engagement conjoint axé sur la petite enfance.”

La réception aura lieu à l’Eden Project en clin d’œil aux discussions sur le climat qui seront discutées lors du sommet.

L’annonce de l’offensive de charme par la famille royale fait suite à une rencontre entre le Premier ministre et le président américain Joe Biden pour discuter du Brexit et du protocole d’Irlande du Nord.

M. Biden s’est prononcé sur la gestion par Boris Johnson du protocole d’Irlande du Nord. Jake Sullivan, conseiller américain à la sécurité nationale, a averti le négociateur britannique du Brexit, Lord Frost, qu’il pourrait attiser les tensions en Irlande du Nord s’il ne transigeait pas sur les contrôles aux frontières.

A l’issue de la réunion, Emmanuel Macron a bouleversé “l’harmonie” du G7 après avoir repris la position de M. Johnson sur le Protocole, affirmant qu’il n’était “pas sérieux” et prévenant que “rien n’est renégociable”.

LIRE LA SUITE: L’expert de Harry et Meghan « devenu voyou » s’étend dans les Sussex au milieu d’une faille

Depuis 1951, la reine a rencontré 13 présidents américains et a assisté à cinq dîners d’État à la Maison Blanche – plus que tout autre chef d’État, selon la White House Historical Association.