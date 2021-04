La reine et le prince Charles rayonnent alors qu’ils sont photographiés ensemble pour la première fois depuis des mois | Royal | Nouvelles

Le palais de Buckingham a publié deux photographies très spéciales de la reine et du prince Charles, prises dans les jardins fleuris de Frogmore House. Les clichés montrent le monarque et l’héritier du trône souriant à la caméra tout en se tenant l’un à côté de l’autre.

Dans les portraits, pris le 23 mars, le prince Charles porte son manteau camel emblématique au-dessus d’une chemise blanche boutonnée et d’une cravate grise.

La reine souriante revêt un foulard de couleur pastel et un long manteau vert foncé.

La mère et le fils se reflètent en gardant une de leurs mains dans leurs poches.

La reine et le prince Charles ont été vus pour la dernière fois ensemble dans l’après-midi du 8 décembre, à la fin de la tournée en train royal de Kate et du prince William.

Ce jour-là, sept membres de la famille royale se sont réunis dans le Quadrangle du château de Windsor pour une réunion socialement distante avec la reine.

Ensemble, ils ont écouté des chants de Noël joués par le Regent Hall Band de l’Armée du Salut.

La monarque s’est ensuite retirée dans sa résidence Berkshire et les autres membres de la famille royale en activité ont ensuite assisté à une réception organisée pour remercier les bénévoles locaux et les travailleurs clés.

Ce rassemblement comprenait la princesse Anne, les Cambridges, Charles, Camilla et les Wessex.

Il s’agissait de la première réunion royale publique depuis le service du jour du Commonwealth en mars 2020.

À l’approche de Noël, que la reine et le prince Philip ont passé au château de Windsor, le prince Charles serait sur le point de voyager depuis le Gloucestershire pour organiser une réunion socialement distante avec ses parents.

Cependant, les nouvelles réglementations appliquées juste avant Noël par le gouvernement rendaient peu probable que l’héritier du trône puisse voir la reine et le duc d’Édimbourg le 25 décembre.

Au moment où les nouveaux portraits ont été publiés, le prince Charles et la reine avaient tous deux reçu leur première dose de vaccin contre le COVID-19.

NE MANQUEZ PAS

La reine et le prince Philip ont reçu leur premier coup à la mi-janvier, comme annoncé par Buckingham Palace.

Un communiqué publié le 9 janvier disait: « La reine et le duc d’Édimbourg ont reçu aujourd’hui les vaccinations Covid-19. »

Une source du palais a fourni au public plus de détails sur la vaccination des membres de la famille royale, affirmant que les coups avaient été administrés par un médecin de famille au château de Windsor.

Ils ont également déclaré que la décision de rompre avec la tradition royale de ne pas divulguer des questions médicales et de révéler que les vaccinations avaient été effectuées avait été prise par la reine.

Ils ont dit: « Pour éviter des inexactitudes et de nouvelles spéculations, Sa Majesté a décidé qu’elle ferait savoir qu’elle a été vaccinée. »

Un mois plus tard, le bureau du prince Charles et de Camilla a annoncé que les membres de la famille royale, tous deux âgés de plus de 70 ans, avaient reçu leur première dose.

En mars, la duchesse de Cornouailles a révélé qu’elle avait reçu le jab AstraZeneca.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que la reine avait récemment reçu sa deuxième dose.

La monarque est apparue en public mercredi, lorsqu’elle a visité le mémorial des forces aériennes de la Commonwealth War Graves Commission à Runnymede, dans le Surrey, pour marquer le centenaire de la RAAF.

Au cours de la réunion poignante, elle s’est entretenue avec les gens au mémorial et a assisté à un service pour commémorer le personnel de la RAAF qui est mort dans le conflit.

Elle a également regardé comme un écuyer, le major Tom White, a déposé une couronne en son nom portant le message: « En mémoire des glorieux morts, Elizabeth ».

Cette semaine, la reine aurait normalement assisté au service du jeudi saint à la chapelle St George et donné des pièces de monnaie saintes à 95 femmes et 95 hommes retraités.

Elle aurait également rencontré d’autres membres de la famille royale dans cette même église à Windsor à Pâques pour le service.

En raison de la réglementation gouvernementale, cependant, elle a envoyé une lettre aux bénéficiaires de l’argent de la Vierge en lieu et place de leur réunion et n’assistera pas à une cérémonie publique dimanche.

Le prince Charles, qui au cours des dernières semaines a visité plusieurs centres de vaccination à travers l’Angleterre, a enregistré un poème de Gerard Manley Hopkins qui sera joué lors d’un service virtuel tenu dimanche matin au Stonyhurst College, dans une manifestation de soutien aux catholiques du monde entier. .