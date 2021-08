La reine et les princesses avec leur look le plus estival : robe portefeuille et espadrilles

Letizia, Leonor et Sofía ont traversé Escorca, une ville de Majorque, et elles portaient des robes très décontractées et fraîches. Letizia a réutilisé un Adolfo Domínguez de 2019, croisée à la taille en popeline bleue. Tandis que Leonor, princesse des Asturies, portait une mini-robe signée & Other Stories, avec un imprimé fleuri. Ses espadrilles sont des chaussures Macarena.

La reine Letizia d’Espagne, la princesse Leonor et la princesse Sofia. (Carlos Alvarez / .)

De son côté, la plus jeune fille des rois d’Espagne, Sofía, comme sa mère a réutilisé un vêtement de son armoire. Il s’agit de une tenue Zara blanche et des espadrilles aussi des chaussures Macarena. Sofia portait auparavant cette pièce à l’été 2020.

A Escorca, Espagne. (Carlos Alvarez / .)