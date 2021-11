La reine était furieuse contre le prince Philip après la dispute à 5 heures du matin: « Elle n’était pas heureuse » | Royale | Nouvelles

Aujourd’hui sera une journée difficile pour la reine car c’est son premier anniversaire de mariage depuis le décès du duc d’Édimbourg, le prince Philip. L’étape difficile, sept mois après la mort de Philip à l’âge de 99 ans, aurait vu le couple royal célébrer 74 ans de mariage. Cela fait également un mois que la reine a été admise à l’hôpital pendant la nuit pour des enquêtes préliminaires et ordonnée par ses médecins royaux de se reposer. Leur relation durable a duré la plus longue de tous les souverains britanniques et Philip a été aux côtés de la reine tout au long des décennies, la soutenant alors qu’elle se consacrait à son rôle de chef d’État.

Après sa mort en avril, la reine a déclaré qu’elle et sa famille traversaient une « période de grande tristesse », mais qu’elle était réconfortée par les hommages qui lui étaient rendus.

Elle a ajouté: « Nous avons été profondément touchés et nous continuons à nous rappeler que Philip a eu un impact si extraordinaire sur d’innombrables personnes tout au long de sa vie. »

La reine et Philip ont passé de nombreuses décennies ensemble, voyageant à travers le monde pour des engagements royaux.

Cela comprenait une histoire de Balmoral lorsque Philip s’est disputé avec un agent de protection personnelle.

L’auteur royal Robert Jobson a raconté l’histoire dans son livre, Prince Philip’s Century: The Extraordinary Life of the Duke of Edinburgh – publié plus tôt cette année.

Sur le podcast Royal Rota d’ITV avec le rédacteur en chef royal d’ITV, Chris Ship, il a raconté l’histoire de la dispute de Philip à 5 heures du matin qui n’a pas impressionné la reine.

Il a déclaré: « Il y a eu un autre incident dans le livre que j’ai trouvé très drôle après avoir parlé à diverses sources anonymes.

« Il y avait une histoire à Balmoral où si Philip était en vacances, il était vraiment en vacances.

« Et il s’est levé à 5 heures du matin, c’est un personnage très actif, bien avant que les cornemuseurs de la reine ne la réveillent avec les cornemuses. Alors il commence une énorme dispute avec un agent de protection personnelle qui lui a été affecté et lui a demandé ‘qu’est-ce que tu fais ?’

« Il a dit ‘Je n’ai pas besoin de toi, je suis en vacances’. »

LIRE LA SUITE: La reine et le prince Philip ressemblaient à un «couple de rêve» le jour du mariage

Le prince Philip aurait ensuite « explosé » dans une véritable dispute vers 5h30 du matin. Cela ne s’est pas bien passé avec la reine, cependant. Selon M. Jobson, elle a fait part de ses sentiments à l’idée d’être réveillée d’une manière typiquement digne.

M. Jobson a poursuivi: «Sa majesté ouvre la fenêtre et demande à Philip ce qui se passe. À ce moment-là, il se rend compte qu’il a dépassé le cap.

« Et il savait qu’il y avait des limites et quand la reine n’était pas très heureuse, elle n’avait qu’à dire quelques mots et il savait qu’il avait dépassé le cap. »

La reine et le prince Philip effectuaient des voyages annuels à Balmoral, une résidence royale considérée comme l’une des préférées de Sa Majesté, en raison de son environnement paisible.

La princesse Elizabeth et Philip se sont rencontrés pour la première fois en 1934 lors du mariage de la princesse Marina de Grèce et de Danemark et du prince George, duc de Kent, et sont tombés amoureux cinq ans plus tard.

Philip a diverti sa future épouse en sautant par-dessus les filets de tennis.

A NE PAS MANQUER

La princesse Anne « peut casser et faire pleurer les hommes adultes » [INSIGHT]

La reine et Philip immortalisés à Albert Hall [ANALYSIS]

La reine cherchait du «consolation» alors qu’elle visitait la cachette du prince Philip [INSIGHT]

Le biographe officiel du roi George VI, Sir John Wheeler-Bennett, a rappelé : « C’était l’homme dont la princesse Elizabeth était amoureuse depuis leur première rencontre ».

Les fiançailles des cousins ​​ont été officiellement annoncées le 9 juillet 1947 et le mariage n’a eu lieu que quatre mois plus tard, le 20 novembre 1947, à l’abbaye de Westminster.

La princesse Elizabeth, la future reine était le 10e membre de la famille royale à se marier à l’abbaye de Westminster.

Ensemble, le couple a célébré les jubilés d’argent, d’or et de diamant de la reine et a affronté les hauts et les bas de la vie.

Le duc a dit un jour : « Ce n’est peut-être pas si important quand les choses vont bien, mais c’est absolument vital quand les choses deviennent difficiles.

« Vous pouvez croire de moi que la reine a la qualité de tolérance en abondance. »