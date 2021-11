La reine fait-elle du shopping ? Les habitudes d’achat de Monarch mises à nu par l’ancienne dame d’honneur | Royale | Nouvelles

À l’approche de la saison de Noël, les fans de la firme commenceront à se joindre à la famille royale pour célébrer plusieurs traditions festives, notamment l’achat de cadeaux pour la famille et les amis.

Cependant, même les fans royaux avides peuvent être surpris d’apprendre que la reine fait en fait ses propres achats.

L’ancienne dame d’honneur et amie proche du monarque, Lady Anne Glenconner, a dévoilé les habitudes d’achat du monarque dans son livre : Lady in Waiting : My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown.

Glenconner a expliqué que lors d’une tournée royale à Sydney en 1975 avec la princesse Margaret, le diplomate australien Sir Roden Cutler VC a été stupéfait après que la princesse a demandé à faire du shopping.

Il a déclaré: « Je ne pensais pas que la famille royale faisait du shopping. »

« Je représente la reine et je n’ai jamais entendu parler d’elle faisant du shopping. »

Le corrigeant, Lady Glenconner a répondu : « En fait, la reine fait du shopping. Elle est récemment allée chez Harrods pour choisir des cadeaux de Noël.

« Ma mère est une dame de la chambre à coucher et elle l’a accompagnée. »

La reine est également connue pour acheter à son personnel un cadeau de Noël spécial dans le cadre d’une tradition royale spéciale.

Selon les rapports, la reine achète des puddings de Noël à son personnel et leur donne également une carte de vœux d’elle-même.

Son père, le roi George VI, et son grand-père, le roi George V, ont tous deux acheté un cadeau de Noël à leur personnel.

La reine achète environ 1 500 puddings de Noël pour son personnel à Tesco. Les puddings ont atteint un prix total prévu de 9 000 £.

La reine aurait acheté les 1 500 puddings de Noël de Harrods et Fortnum and Mason, mais se rend maintenant au supermarché populaire à la place.

Une source a déclaré au Mail : « Environ 1500 puddings de Noël payés par la reine (via le Privy Purse) sont distribués au personnel dans tous les palais, au personnel du bureau de poste de la cour et à la police du palais. »

« Cette année, plus que jamais, il est extrêmement important pour Sa Majesté d’être entourée de ses proches. »