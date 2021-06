La reine fait face à des temps «plus difficiles» – Le prince Edward s’ouvre sur la douleur en magasin | Royale | Nouvelles

Le prince Edward discute du futur titre de duc d’Édimbourg

La reine se porte “remarquablement bien” malgré la perte de son mari de 73 ans il y a seulement deux mois, a déclaré le prince Edward. Son journal, rempli d’engagements et de devoirs, aide sûrement Sa Majesté à garder le moral, a déclaré le comte de Wessex.

Cependant, a-t-il concédé, la mort du prince Philip pourrait devenir “un peu plus difficile” à gérer avec le temps.

Parlant de l’union de longue date entre le regretté duc d’Édimbourg et la reine, il a déclaré à Max Foster de CNN: “Je pense que c’était un partenariat fantastique, mais au cours des deux dernières semaines, la vie est devenue considérablement plus occupée.

“Les choses commencent à s’ouvrir davantage, il y a plus d’activités si étrangement qui comblent en quelque sorte un vide particulier.

“Je pense qu’il y aura d’autres moments plus loin où je pense que cela deviendra un peu plus poignant et un peu plus difficile.

La reine est officiellement retournée au travail 10 jours après les funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

Le prince Philip aurait eu 100 ans aujourd’hui (Image: GETTY)

“Mais pour le moment, merci beaucoup d’avoir demandé, mais je pense que tout le monde est vraiment en assez bonne forme.”

Le prince Philip, qui aurait eu 100 ans aujourd’hui, est décédé le 9 avril.

La période de deuil royal a duré 15 jours, au cours desquels les membres de la famille royale n’étaient pas censés travailler.

Cependant, la monarque dévouée a publié une déclaration, la première sans le nom de son mari depuis des décennies, pour exprimer son soutien et sa sympathie à l’État membre du Commonwealth, Saint-Vincent-et-les Grenadines, qui a connu une série d’éruptions volcaniques.

La reine lors d’une réunion avec un ambassadeur tenue par liaison vidéo (Image: GETTY)

Quatre jours après la mort de son mari bien-aimé, elle a également assisté à une cérémonie de retraite de l’ancien Lord Chamberlain Earl Peel, le rôle d’officier le plus haut placé de la maison royale, et a accueilli au poste Andrew David Parker.

Et 10 jours après les funérailles, tenues à la chapelle St George le 17 avril, elle a officiellement repris le travail, rencontrant par liaison vidéo deux ambassadeurs.

Depuis lors, la monarque a été occupée avec son journal intime sans relâche, qui comprenait la participation en mai à l’ouverture officielle du Parlement.

Au cours de son entretien, le prince Edward a également abordé d’autres problèmes concernant la famille royale, notamment sa relation tortueuse avec le duc et la duchesse de Sussex.

Le prince Edward va devenir le prochain duc d’Édimbourg (Image: GETTY)

Le prince Edward est le plus jeune fils de la reine (Image: CNN)

Interrogé sur la rupture, il a déclaré: “C’est difficile pour tout le monde, mais ce sont les familles pour vous.”

Parlant du fossé existant entre la firme et les Sussex, il a également déclaré: “Vous savez, c’est, c’est triste.

“Bizarrement, nous y sommes tous déjà allés – nous avons tous eu une intrusion et une attention excessives dans nos vies.

“Et nous l’avons tous traité de manière légèrement différente, et liste, nous leur souhaitons la meilleure des chances.”

La reine et le prince Philip se sont mariés en 1947 et ont eu quatre enfants (Image: EXPRESS)

Le prince Edward a également évoqué la naissance de Lilibet ‘Lili’ Diana, accueillie par les Sussex le 4 juin.

Le père de deux enfants a déclaré: “C’est une décision très difficile. Des nouvelles fantastiques pour le bébé – c’est génial.

« J’espère qu’ils seront très heureux. C’est juste que… les familles sont des familles, n’est-ce pas, vraiment ?

Le prince Edward, qui devrait devenir le prochain duc d’Édimbourg après l’accession au trône du prince Charles, a également évoqué la personnalité et le travail de son père.

Lilibet Diana : le prince Edward réagit au nom du nouveau royal

Parlant de l’attitude pragmatique du prince Philip, Edward a déclaré: “Il était toujours, toujours incroyablement effacé.

“Ce n’était pas à propos de lui, c’était à propos d’autres personnes, il leur a juste donné un coup de pouce d’encouragement et ils sont partis.

“Et tragiquement, ce n’est qu’à sa mort que tout le monde s’est dit : ‘Wow, c’est ce qu’il a fait ?’.

“Et bien sûr, c’est trop tard, il ne l’a jamais découvert.

“Je soupçonne que s’il avait atteint son 100e anniversaire, beaucoup de choses en seraient sorties, et cela aurait été agréable pour lui de l’avoir entendu lui-même, mais encore une fois, parce qu’il était tellement effacé. , il n’aurait tout simplement pas voulu faire d’histoires et s’embêter.”