La reine fait face à une «crise bien plus grave» dans la famille royale que Meghan Markle et le prince Harry | Royale | Nouvelles

La reine, 95 ans, a connu une année difficile à la tête de l’État en 2021 à la suite du décès du prince Philip. Le prince Harry et Meghan Markle ont également porté des accusations contre la famille royale après avoir détaillé leur temps dans le temps. Mais la journaliste Tessa Dunlop a affirmé que la « plus grande crise » était le prince Andrew qui était poursuivi par Virginia Giuffre pour l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle était adolescente ; une affirmation qu’il nie avec véhémence.

S’adressant à Palace Confidential sur Mail +, Mme Dunlop a déclaré: “Nous commençons tous à prendre pied sur Meghan et Harry alors que pour moi la crise bien plus importante est Andrew.

“C’est plus le long terme, c’est le plus grave et il a en fait des répercussions très sombres.

“D’une certaine manière, Harry et Meghan sont le feuilleton et c’est potentiellement un truc très sinistre.

“Dans l’ensemble, c’est une musique d’ambiance très moche de l’autre côté de l’Atlantique.”

L’avocat représentant l’accusateur du duc d’York a mis en garde contre toute personne ignorant les tribunaux américains, affirmant que l’équipe juridique du royal avait « bloqué » les appels à l’information.

Mme Giuffre affirme qu’elle a été victime de la traite par l’ancien ami d’Andrew et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein pour avoir eu des relations sexuelles avec le duc, alors qu’elle était âgée de 17 ans et mineure en vertu de la loi américaine.

David Boies, qui représente Mme Giuffre, a déclaré que son client souhaitait finalement “la justification” de son action civile en dommages et intérêts.

Andrew a nié avec véhémence les allégations dans le passé, et un porte-parole du duc a déclaré qu’il n’y avait “aucun commentaire” lorsqu’on lui a demandé de répondre à l’action en justice de Mme Giuffre.

Selon le Daily Mail, le duc a été vu arriver mardi soir à la retraite royale écossaise du château de Balmoral et aurait été accompagné de son ex-femme Sarah Ferguson.

M. Boies a déclaré à Channel 4: “C’est maintenant une question de décision des tribunaux et il serait très mal avisé pour quiconque de faire un pied de nez à un tribunal fédéral.”

Il a affirmé que les avocats d’Andrew n’avaient pas coopéré : “Ils se sont juste complètement bloqués. Ils ont refusé de fournir des explications, ils refusent de s’engager dans des discussions.

“Ils refusent de fournir des faits, ils ont même refusé de répondre à toutes les allégations qui ont été faites de manière raisonnable. Ils ont simplement ignoré chaque lettre, chaque appel téléphonique, chaque communication que nous avons faite.”

Le duc n’a pas à comparaître ni à témoigner dans le cadre de la procédure civile à New York, mais l’action en justice portera un coup supplémentaire à sa réputation et à la réputation de la monarchie, selon Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine.

Il a déclaré à propos du scandale Epstein : “C’est dommageable non seulement pour Andrew mais pour l’institution de la monarchie elle-même parce que toutes sortes d’allégations ont été lancées contre l’institution depuis que tout cela a été révélé – et la perception est, très probablement à tort, qu’ils ne le prennent pas au sérieux.”

Andrew s’est retiré de ses fonctions publiques après le contrecoup de son interview de Newsnight en 2019, surnommé un “accident de voiture”, qui avait tenté de tracer une ligne sous sa relation avec Epstein – mais l’a plutôt vu fortement critiqué pour avoir montré peu d’empathie avec les victimes du délinquant sexuel .