La reine fait preuve d’un «dévouement désintéressé» et soutient le corps que Harry et Meghan ont dû laisser derrière eux | Royale | Nouvelles

in

La reine Elizabeth II, 95 ans, reste fermement dévouée au devoir royal malgré son âge avancé et le décès de son mari bien-aimé, le prince Philip, plus tôt cette année. Vendredi, la reine a participé à un appel vidéo avec le Queen’s Commonwealth Trust (QCT), une organisation Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont été contraints d’abandonner suite à leur décision de démissionner en tant que membres de la famille royale.

Harry a été nommé président du QCT en 2018 et un an après leur mariage, Meghan a été nommée vice-présidente.

Les Sussex étaient enthousiastes dans leurs rôles QCT et ont contribué à rehausser le profil international de l’organisme, en particulier auprès des jeunes.

Néanmoins, ils ont dû se retirer de leurs postes précieux après avoir décidé de quitter le cabinet.

Ils sont aux États-Unis depuis 2020 et plus tôt cette année, ils ont confirmé qu’ils ne reviendraient jamais en tant que membres de la famille royale.

LIRE LA SUITE: Le langage corporel de la reine Elizabeth II «réconfortant» en pleine crise – vidéo

M. Fitzwilliams a ajouté: “Elle a entendu comment les victimes de violence domestique étaient aidées aux Maldives, les très jeunes enfants assistés pendant la pandémie en Guyane et les jeunes sans emploi au Rwanda et les personnes atteintes de cancer en Grande-Bretagne.”

Alors que les Sussex ont contribué à rehausser le profil de l’organisation, ils avaient les yeux fixés sur la réalisation d’autres objectifs, a affirmé M. Fitzwilliams.

Il a ajouté: “À l’origine, Harry et Meghan étaient président et vice-président du Trust, mais bien que leur implication aurait sans aucun doute rehaussé son profil, ils avaient d’autres ambitions.”

L’interview explosive de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey a secoué la monarchie en mars et a été diffusée quelques heures seulement avant la diffusion du Queen’s Commonwealth.

L’affrontement maladroit était “ironique”, a affirmé M. Fitzwilliam.

Il a ajouté: “Il est ironique que la reine ait diffusé sa Journée du Commonwealth cette année quelques heures avant que l’interview des Sussex avec Oprah, qui s’est avérée si dommageable pour la monarchie, ne soit diffusée aux États-Unis.

“Elle a parlé alors de ‘dévouement désintéressé au devoir’ qu’elle a montré toute sa vie et son engagement donne un cachet particulier à cet appel vidéo.”

Après l’annonce de la démission de Meghan et Harry en tant que président et vice-président du QCT, l’organisme a partagé une déclaration officielle.

Un porte-parole de QCT a déclaré: “Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir le soutien et les encouragements du duc et de la duchesse de Sussex au cours de nos années de formation.

« Ils nous ont permis de progresser rapidement et nous ont aidés à préparer l’organisation pour sa prochaine phase.

“Nous sommes heureux qu’ils restent dans notre cercle de supporters.”