La reine fait un petit clin d’œil à Meghan Markle et au prince Harry dans le discours de Noël | Royale | Des nouvelles

Cependant, la reine a mentionné la fille du couple lorsqu’elle a rendu hommage à ses quatre nouveaux arrière-petits-enfants, Lilibet, August, Sienna et Lucas, nés cette année.

Dans son discours, la monarque de 95 ans a salué le travail de son fils Charles et de son petit-fils William pour leur travail environnemental, notant qu’ils étaient « admirablement soutenus par Camilla et Catherine ».

Elle a déclaré: « Nous voyons nos propres enfants et leurs familles embrasser les rôles, les traditions et les valeurs qui comptent tellement pour nous, car ils sont transmis d’une génération à l’autre, parfois mis à jour pour l’évolution des temps.

« Je le vois dans ma propre famille et c’est une source de grand bonheur.

« Le prince Philip a toujours été attentif à ce sentiment de passer le relais.

« C’est pourquoi il a créé le Prix du duc d’Édimbourg, qui offre aux jeunes de tout le Commonwealth et au-delà la chance d’exploration et d’aventure.

« Cela reste un succès étonnant, ancré dans sa foi en l’avenir.

« Il a également été l’un des premiers à prendre au sérieux notre gestion de l’environnement, et je suis fier au-delà des mots que son travail de pionnier ait été repris et magnifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William – admirablement soutenus par Camilla et Catherine – plus récemment au sommet de la COP sur le changement climatique à Glasgow. »

Les rapports faisant état d’une rupture se multiplient depuis l’interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey l’année dernière, dans laquelle le prince Harry a déclaré qu’il y avait « un espace » entre lui et son frère aîné.

Lors d’un voyage en Afrique du Sud en octobre dernier, le prince Harry a déclaré que lui et le prince William étaient sur « des chemins différents pour le moment ».

La reine a rendu un hommage émouvant à son défunt mari, le prince Philip, en déclarant: « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers.

« Cette année, surtout, je comprends pourquoi.

« Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde.

« Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser dans n’importe quelle situation étaient tous irrépressibles.

« Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois.

« Mais la vie, bien sûr, se compose de séparations finales ainsi que de premières rencontres – et autant qu’il me manque à moi et à ma famille, je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël.

« Nous avons ressenti sa présence alors que nous, comme des millions de personnes dans le monde, nous préparions pour Noël. »