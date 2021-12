La reine fêtera Noël avec Meghan Markle et le prince Harry par le biais d’un geste « gracieux » | Royale | Des nouvelles

La reine n’a « jamais mis un pied de travers » aux yeux du public, selon un expert

Sa Majesté, 95 ans, est « beaucoup trop aimable » pour ne pas envoyer de cadeaux à Meghan, Harry et leurs enfants de l’autre côté de l’étang, a déclaré le commentateur Neil Sean. Le commentateur discuté sur sa chaîne YouTube rapporte que le duc et la duchesse de Cambridge enverront des cadeaux de Noël au duc et à la duchesse de Sussex.

S’adressant à sa chaîne YouTube, l’expert a déclaré, tout en discutant si des membres éminents de la famille royale du Royaume-Uni échangeraient des cadeaux avec les Sussex: « Il y aura des cadeaux mais ce sera très formel. »

Parlant spécifiquement de la reine, il a déclaré: « [The Queen] est bien trop aimable pour être trop enfantin pour ne pas inclure le prince Harry et Meghan Markle dans le paquet cadeau. »

M. Sean a ajouté: « Mais disons simplement que tout ce qu’ils s’envoient, ce sera à distance. »

Harry, 37 ans, a révélé en février de cette année que la reine était restée en contact avec lui et sa famille jusqu’en 2020 et n’avait pas manqué l’occasion d’acheter un cadeau pour son huitième arrière-petit-fils, Archie Harrison.

Apparaissant dans un épisode spécial de The Late Late Show avec James Corden, Harry a déclaré: « Fait intéressant, ma grand-mère nous a demandé ce qu’Archie voulait pour Noël et Meg a dit » gaufrier « .

« Elle nous a envoyé un gaufrier pour Archie, alors au petit-déjeuner maintenant, Meg prépare un beau mélange organique dans le gaufrier, le retourne, il sort. Archie adore ça.

« Et maintenant, j’ai des gaufres pour le petit-déjeuner, un peu de yaourt, un peu de confiture sur le dessus – je ne sais pas si c’est la bonne chose à faire – mettez des baies peut-être, un peu de miel, peut-être du sirop.

« Archie se réveille le matin et fait juste des » gaufres ? « »

Lors de l’interview révolutionnaire des Sussex avec Oprah Winfrey, diffusée début mars, Harry a également parlé de rester en contact avec ses grands-parents après son déménagement en Californie.

Interrogé sur sa relation avec sa famille par l’hôte américain, Harry a déclaré: « J’ai parlé plus à ma grand-mère au cours de l’année dernière que je ne l’ai fait depuis de très nombreuses années. »

Il a ajouté: « Nous avons fait quelques appels Zoom avec Archie. »

Aucun membre de la famille royale n’a jusqu’à présent dévoilé ses plans pour Noël.

La reine a célébré la période des fêtes à Sandringham House chaque année depuis 1988, à l’exception de l’année dernière.

En décembre 2020, la monarque est restée au château de Windsor en s’isolant avec son mari, le prince Philip.

C’était le dernier Noël du couple ensemble, le duc d’Édimbourg étant décédé en avril.

La reine voudrait célébrer les vacances de cette année aussi normalement que possible, en tenant compte de la pandémie de coronavirus en cours et de ses problèmes de santé soulevés pour la première fois fin octobre.

Le Daily Mail a affirmé plus tôt ce mois-ci que le monarque avait reçu le feu vert de ses médecins pour organiser le déjeuner de Noël traditionnel étendu à tous les membres de sa famille.

Normalement, cette fête a lieu au palais de Buckingham, mais les journaux ont déclaré cette année qu’elle serait organisée au château de Windsor, où réside désormais la reine.

Le Mirror a également affirmé que le monarque avait fait savoir à sa famille qu’elle était » impatiente » d’accueillir ses proches à Sandringham House.

Les proches de la reine arrivent normalement chez elle à Norfolk la veille de Noël et passent deux jours à célébrer les vacances avec elle au milieu de l’échange de cadeaux, de plusieurs changements de tenues et de repas somptueux.

Traditionnellement, parmi les invités de la reine à Sandringham se trouvent Kate et le prince William.

Depuis leur mariage en 2011, les Cambridge n’ont raté le rassemblement royal qu’à deux reprises, en 2012 et 2016, lorsqu’ils ont décidé de passer les vacances avec les Middleton.

Le duc et la duchesse sont restés muets sur leurs projets de Noël jusqu’à présent, mais ont partagé des acclamations festives vendredi dernier, lorsqu’ils ont sorti leur carte de Noël.

La photo qu’ils ont choisie a été prise pendant leurs vacances en Jordanie plus tôt cette année.