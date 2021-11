La reine gagne du soutien malgré l’annus horribilis – « Le respect pour elle est plus fort que jamais ! » | Royale | Nouvelles

Les affirmations ont été faites par Charles Anson, l’attaché de presse de la reine de 1990 et 1997, qui a fait les affirmations dans le nouveau documentaire 2021: The Queen’s Horrible Year, diffusé hier soir sur Channel Five.

Il a déclaré : « La force de notre monarchie, c’est qu’elle est capable de s’adapter.

« Cela change et je pense que si les valeurs sont toujours là, cela change souvent pour le mieux. »

En 1992, un incendie a également ravagé le château de Windsor et le mariage de la princesse Anne et du prince Andrew a été rompu.

Cette année a été difficile pour la reine après avoir perdu le prince Philip en avril et son fils le prince Andrew confronté à des questions sur son amitié controversée avec Jeffrey Epstein, décédé en 2019.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton et le prince William montrent un «nouveau niveau» dans le mariage

« Je pense que l’avenir de la famille royale est plus sûr grâce à la façon dont elle nous a guidés à travers ces mois difficiles. »

La reine, qui est le monarque britannique au règne le plus ancien, est montée sur le trône en 1952, mais cinq ans plus tôt, lors d’une tournée en Afrique du Sud, elle s’est engagée à consacrer toute sa vie au service du Commonwealth.

Sa Majesté a récemment été hors de combat en raison de problèmes de santé et a été forcée de mettre fin à une série d’engagements au cours du mois dernier après avoir été conseillée par des médecins de se reposer.

La souveraine a été admise à l’hôpital pour des tests le mois dernier et s’est récemment foulée le dos, ce qui signifie qu’elle a raté le service de dépôt de couronnes du dimanche du Souvenir dans le centre de Londres.