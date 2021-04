La reine interdit les uniformes militaires pour TOUS les membres de la famille royale lors des funérailles de Philip après la requête de Harry et Andrew | Royal | Nouvelles

Le prince Harry faisait face à la perspective d’être le seul membre masculin de la famille royale à ne pas porter de tenue militaire lors des funérailles du duc d’Édimbourg ce samedi. Cela est dû au fait que le duc de Sussex a été déchu de ses titres après avoir quitté ses fonctions de royal senior. Cependant, il a maintenant été affirmé que la reine avait suggéré à tous les hommes de la famille royale âgés de porter des costumes et des cravates.

Une source militaire a déclaré au Sun: «C’est la solution la plus éloquente au problème.»

Le palais de Buckingham n’a pas confirmé ce que porteront les membres de la famille royale.

Un communiqué du palais a déclaré: “Les arrangements funéraires sont en cours de finalisation et nous les annoncerons en conséquence.”

La famille royale continue de pleurer pour l’homme que le duc d’York a décrit comme “le grand-père de la nation” alors qu’ils finalisent les plans de ses funérailles samedi.

La reine continue de travailler alors qu’elle est en deuil et a exprimé sa sympathie avec le peuple d’une nation des Caraïbes à la suite d’une série de violentes éruptions volcaniques.

Le chef de l’Etat a déclaré que ses prières étaient restées avec les habitants de Saint-Vincent-et-les Grenadines après que des milliers de personnes aient été évacuées après que le volcan La Soufrière a commencé à cracher des cendres dans l’atmosphère à la fin de la semaine dernière.

Dans le passé, la reine se serait référée à elle-même et au duc dans tout message de condoléances ou de sympathie, mais après son deuil, les mots de soutien ont commencé de manière poignante par «je».

Elle a déclaré: «J’ai été attristée par les destructions et les perturbations majeures causées par les éruptions volcaniques ces derniers jours, et mes pensées vont aux nombreuses personnes et familles qui ont été évacuées de leurs maisons et dont les moyens de subsistance ont été affectés. grâce aux services d’urgence et à tous ceux qui participent à l’effort de secours.

“Mes prières resteront avec les habitants de Saint-Vincent-et-les Grenadines en cette période très difficile.”

La princesse royale a repris ses fonctions publiques quelques jours à peine après la mort du duc, rencontrant de jeunes marins lors d’une visite sur l’île de Wight et elle se souvenait affectueusement d’avoir appris à naviguer lorsqu’elle était enfant avec son père.

