La reine ‘invite le prince Harry à déjeuner pour discuter’ à son retour au Royaume-Uni .

La réunion informelle serait une “occasion de discuter” (Photo: ./.)

La reine a offert un rameau d’olivier au prince Harry en l’invitant à déjeuner à son retour au Royaume-Uni le mois prochain, a-t-on affirmé.

On dit que Harry rencontre sa grand-mère au château de Windsor pour avoir une “occasion de discuter” lorsqu’il revient pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana.

La réunion informelle est considérée comme leur première rencontre privée depuis que Harry et Meghan Markle ont pris du recul en tant que membres de la famille royale au début de l’année dernière.

Il est entendu que la reine a invité son petit-fils à la date du déjeuner avant la naissance de la petite fille des Sussex, Lilibet, qui porte le nom de Sa Majesté, vendredi.

Révélant les plans de la réunion, un courtisan royal a déclaré au Mail: «C’est un geste typiquement magnanime de Sa Majesté.

“Le déjeuner sera une occasion pour eux de discuter.”

La statue de la princesse Diana – commandée par Harry et William – doit être dévoilée au palais de Kensington le 1er juillet, ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Harry devrait y assister seul, tandis que Meghan reste au domicile californien du couple pour s’occuper de leur nouveau-né et de leur fils de deux ans Archie.

Meghan devrait rester en Californie pour s’occuper de leurs deux enfants le mois prochain (Photo: PA)



La reine et son petit-fils ont toujours partagé un lien étroit (Photo: .)

Ce sera la première fois que lui et sa grand-mère, qui ont toujours partagé des liens étroits, auront la chance de discuter en tête-à-tête depuis plus d’un an.

Harry a vu la reine pour la dernière fois lorsqu’il a assisté aux funérailles du prince Philip en avril – mais il n’aurait eu l’occasion de parler avec sa grand-mère qu’à l’extérieur avec d’autres membres de la famille.

Cela s’est produit un peu plus d’un mois après que Meghan et lui ont fait des allégations accablantes contre « The Firm » dans une interview explosive avec Oprah Winfrey.

