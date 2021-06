La reine “laisse toujours un petit cadeau” lors de la visite de ses arrière-petits-enfants – “Montre son amour” | Royale | Nouvelles

Lors d’une interview en 2016 pour célébrer le 90e anniversaire de la reine, la duchesse de Cambridge a expliqué comment Sa Majesté montre son amour aux jeunes membres de la famille royale. Kate a également révélé ce qu’elle et le fils aîné du prince William, le prince George, appelaient sa grand-mère la reine.

Elle a déclaré: “George n’a que deux ans et demi et il l’appelle Gan-Gan.”

Parlant de la reine, Kate a ajouté: “Elle laisse toujours un petit cadeau ou quelque chose dans leur chambre quand nous allons rester et cela montre simplement son amour pour la famille.”

Sa Majesté a eu une merveilleuse nouvelle à célébrer après que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé la naissance de leur fille dimanche.

Le duc et la duchesse de Sussex ont nommé leur deuxième enfant Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Une déclaration du palais de Buckingham a déclaré: «La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, et le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse de Sussex. “

Un porte-parole des Sussex a déclaré que la reine était le premier membre de la famille royale que le prince Harry a appelé avant de faire l’annonce dimanche.

Ils ont ajouté qu’au cours de sa conversation, Harry partageait l’espoir du couple de nommer leur fille Lilibet “en son honneur” et que si Sa Majesté n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom.