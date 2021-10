La reine lance un avertissement aux dirigeants mondiaux à propos de la COP26 alors qu’une diatribe enflammée est prise dans l’enregistrement – VIDEO | Royale | Nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, a fait ces commentaires extraordinaires alors qu’elle assistait à l’ouverture du Welsh Senedd. La reine a déclaré qu’elle n’avait toujours « aucune idée » de qui ferait une apparition à la conférence de deux semaines sur le changement climatique COP26 à Glasgow – bien qu’elle ait commencé à la fin du mois. Et puis elle s’en est pris aux dirigeants qui ne tiennent pas leurs promesses.

Le président chinois Xi Jinping et le dirigeant russe Vladimir Poutine sont parmi ceux qui n’ont pas encore confirmé leur présence malgré les piètres résultats en matière de lutte contre la pollution dans leur propre pays.

La reine a fait les commentaires, qui ont été repris sur le flux en direct de Senedd, à la duchesse de Cornouailles et à Elin Jones, présidente du Parlement gallois.

Elle a dit : « Extraordinaire n’est-ce pas ? J’ai entendu parler de Cop. Je ne sais toujours pas qui vient. Aucune idée.

« Nous ne connaissons que les personnes qui ne viennent pas.

« C’est vraiment irritant quand ils parlent mais qu’ils ne le font pas. »

En réponse, Mme Jones a souligné les critiques du prince William à l’égard de la course à l’espace dans une interview avec BBC Newscast diffusée jeudi.

Mme Jones a déclaré: «Exactement, c’est le moment de faire.

« Regarder votre petit-fils à la télévision ce matin, comme il a dit qu’il ne servait à rien d’aller dans l’espace.

« Nous devons sauver la Terre. »

Le clip étonnant a été révélé après avoir été tweeté par le rédacteur en chef royal du Sunday Times, qui a déclaré que la reine pouvait clairement être entendue en disant: « Nous avons tout entendu à propos de Cop » lors de la conversation avec Mme Jones et Camilla.

Un autre utilisateur a répondu « … je ne sais toujours rien… » – quoi ? « -à propos de ça »?

Cependant, en y regardant de plus près, le flux en direct apparu révèle clairement l’exaspération de la reine envers les dirigeants mondiaux.

M. Xi et M. Poutine n’ont pas encore confirmé s’ils participeraient à la Cop26, bien que la Chine et la Russie soient parmi les pays les plus polluants.

Cependant, le président américain Joe Biden a confirmé jeudi qu’il se rendrait au Royaume-Uni pour la conférence.

La reine, le prince Charles, Camilla et le duc et la duchesse de Cambridge devraient assister à la Cop26.

Le monarque a été rejoint jeudi par le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles au Pays de Galles.

La reine, vêtue d’une tenue rose pâle, a utilisé une canne pour la deuxième fois cette semaine.

S’exprimant dans l’hémicycle de Senedd, la reine a énuméré les principaux développements de l’institution depuis sa dernière visite au Pays de Galles il y a cinq ans.

Elle a également déclaré qu’une « dette de gratitude » était due à son peuple pour ses efforts pendant la pandémie de Covid.

La reine a déclaré: « J’ai déjà parlé de la façon dont les derniers temps nous ont, à bien des égards, rapprochés.

« Nous avons tous une dette de gratitude envers ceux qui ont si magnifiquement relevé les défis des 18 derniers mois, des travailleurs clés aux bénévoles, qui ont tant fait pour servir leurs communautés.

« Ce sont de brillants exemples de l’esprit pour lequel le peuple gallois est si réputé, un esprit que j’ai personnellement rencontré tant de fois. »