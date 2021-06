La reine légendaire Roger Taylor annonce une tournée solo au Royaume-Uni et un nouvel album « Outsider »

Icône de rocher Roger Taylor a annoncé aujourd’hui avec surprise qu’il jouera une tournée solo au Royaume-Uni cet automne, présentant un tout nouveau matériel et revisitant certains des siens REINE classiques.

Avec la pandémie mettant REINE + ADAM LAMBERTTournée européenne épique en pause jusqu’en 2022, le batteur acclamé a décidé de prendre la route pour une série de spectacles intimes. Les prochains concerts mettront en valeur ses talents distinctifs de percussion, de voix et d’écriture qui ont fait partie intégrante de REINE‘s en direct et enregistré depuis 1970.

Marquant ses premières performances live à l’extérieur REINE en plus de deux décennies, Taylor fera une tournée au Royaume-Uni en octobre avec 14 concerts qui coïncideront avec la sortie de son dernier album solo, “Outsider”, le 1er octobre.

En tant qu’auteur-compositeur de plusieurs REINEles plus grands succès et les morceaux très appréciés de “Une sorte de magie”, “Radio Gaga”, “Je suis amoureux de ma voiture”, “Pure crise cardiaque” et “Ce sont les jours de notre vie”, tout en étant l’un des chanteurs les plus distinctifs du rock, Taylor promet une tournée en solo avec une incursion enthousiaste dans REINE et ses propres catalogues classiques, tout en incluant également de nouvelles chansons écrites en lock-out qui figurent sur le nouveau multi-instrumentiste “Outsider” album.

“Depuis un certain temps, nous essayons tous de nous débrouiller”, dit Taylor. “Maintenant, c’est un retour à l’essentiel, moi-même et d’excellents copains musicaux retournant jouer du rock. Évidemment, nous inclurons certains des REINE catalogue classique, et certains de mes précédents travaux en solo, mais nous allons également leur présenter quelques-unes des nouveautés. Nous espérons donc que les gens vont descendre. »

TaylorLa tournée de 2021 débutera à la Newcastle O2 Academy le samedi 2 octobre, suivie de dates à travers le Royaume-Uni qui se termineront à l’O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres le vendredi 22 octobre.

La légende du rock se produira avec un groupe spécialement assemblé pour la tournée composé de LA REINE + ADAM LAMBERTle claviériste de Spike Edney et batteur de soutien Tyler Warren, plus guitariste Jason Fallon et GOLDFRAPP joueurs live claviériste Angie Pollock et bassiste Charlie Jones.

Dit Taylor: “C’est ma modeste tournée. Je veux juste qu’elle soit très amusante, très bonne musicalement, et je veux que tout le monde l’apprécie. J’ai vraiment hâte d’y jouer. Vais-je jouer REINE des chansons aussi ? Absolument!”

“Outsider” est Taylorle premier album de nouveau matériel depuis 2013 “Plaisir sur Terre”. Au cours de la dernière décennie, le batteur a également sorti une piste solo occasionnelle reflétant sa vision du monde et ses observations dans des chansons comme “La fin du voyage” et “Les gangsters dirigent ce monde”. Son plus récent était “Isolation”, qui a été écrit et enregistré en réponse au premier verrouillage de l’année dernière.

Avec beaucoup de “Outsider” enregistré pendant le confinement, ce nouvel album trouve Taylor d’humeur réfléchie. Dans l’ensemble du dossier, il transmet un sentiment palpable d’isolement, des inquiétudes face au temps qui passe et, de manière révélatrice, le dédie “à tous les étrangers, ceux qui se sentent laissés pour compte”.

Lors de l’enregistrement du “Outsider” album après “Isolation”, Taylor dit: “J’ai eu un petit élan créatif et je me suis soudainement retrouvé avec un album, ce qui était adorable. C’était une surprise! Je me suis juste retrouvé en studio et ils sont sortis l’un après l’autre. C’était un plaisir , vraiment.”

Un projet très personnel, “Outsider”l’instrumentation de est presque entièrement réalisée par Taylor, avec sa voix largement retenue correspondant à l’ambiance contemplative de l’album. Mais Taylor se déchaîne en cours de route avec une incursion dans du blues-rock aux riffs durs ainsi qu’une grande surprise chargée d’adrénaline d’une chanson de nouveauté classique de 1965, qui est exactement le plaisir sur terre dont nous avons besoin en ces temps difficiles.

Les fans qui précommandent l’album via RogerLe site officiel de avant 16 h le lundi 7 juin obtiendra un accès avancé et anticipé aux billets en prévente pour la tournée.

Roger Taylor “Outsider” des dates de tournée:

02 octobre – Newcastle, Royaume-Uni – O2 Academy



03 octobre – Manchester, Royaume-Uni – Académie



05 octobre – York, Royaume-Uni – Barbican



06 octobre – Cardiff, Royaume-Uni – St. David’s Hall



08 octobre – Liverpool, Royaume-Uni – O2 Academy



09 octobre – Norwich, Royaume-Uni – University East Anglia (Uea)



11 octobre – Bath, Royaume-Uni – Forum



12 octobre – Bournemouth, Royaume-Uni – O2 Academy



14 octobre – Plymouth, Royaume-Uni – Pavillons



15 octobre – Nottingham, Royaume-Uni – Rock City



17 octobre – Bexhill, Royaume-Uni – Pavillon De La Warr



19 octobre – Guildford, Royaume-Uni – G Live



20 octobre – Coventry, Royaume-Uni – HMV Empire



22 octobre – Londres, Royaume-Uni – O2 Shepherd’s Bush Empire