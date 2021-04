La reine Letizia a «complètement aveuglé» les Espagnols avant l’annonce de la romance royale | Royal | Nouvelles

Depuis qu’elle est devenue reine il y a sept ans, elle a connu un regain de popularité et mène maintenant une vie de conte de fées apparente, qui a à l’origine vu Letizia travailler comme journaliste.

Mais, dans les premiers jours de sa romance avec Felipe, Letizia et son partenaire ont secoué l’Espagne après avoir annoncé leur intention de se marier.

On ne sait pas quand le couple a commencé à sortir ensemble, mais en novembre 2003, la maison royale a confirmé ses fiançailles, Felipe ayant apparemment proposé une bague de fiançailles en diamant de 16 carats avec une bordure en or blanc.

En retour, Letizia a offert à sa fiancée des boutons de manchette en or blanc et saphir et un livre classique.

Mais détaillant l’annonce, le documentaire Amazon Prime Princesses of the World a examiné l’impact de leur engagement sur le public en Espagne.

Son narrateur a déclaré: «Devenue une célébrité à part entière, il n’était pas nécessaire de convaincre le public en tant qu’épouse du prince Felipe.

« Pourtant, l’annonce de leurs fiançailles a été un choc pour le peuple espagnol, qui avait été complètement aveuglé par la romance royale. »

Lors de son discours de confirmation des fiançailles, Letizia a noté à quel point cela « doit être une grande surprise » pour le public, mais leur annonce n’a pas été « une décision rapide », ajoutant: « Cela a été basé sur le grand amour que nous ressentons pour L’une et l’autre. »

JUST IN: La reine Letizia porte une robe en tweed blanche Felipe Varela pour sa dernière visite

L’historien Charles Powell du Real Instituto Elcano a déclaré à l’agence de presse . qu’elle « fondait » le roi.

Il a dit: «Je pense [their marriage] était une chose très positive.

«Ce qu’elle apporte au mariage, c’est essentiellement qu’elle le motive. Elle lui fait prendre conscience des problèmes quotidiens, des problèmes quotidiens.

Ce commentaire a été approuvé par le retraité José Antonio Fernández, qui a affirmé qu’il favorisait le partiel du «sang bleu».

Il a dit: « La monarchie me semble médiévale, mais s’il doit y avoir une reine, je préférerais que ce soit quelqu’un qui n’a pas de sang bleu. »

La journaliste Paloma Barrientos, qui couvrait le palais de Madrid à l’époque, a ajouté qu’elle avait construit une présence «solide» grâce à son éducation.

Elle a déclaré: «La préparation de la future reine est solide car avant d’être reine, elle était une femme diplômée, issue de la classe moyenne inférieure avec des parents et des grands-parents qui devaient travailler pour vivre.