La reine limogée après la publication d’une autobiographie : « Incroyable ! » | Royale | Nouvelles

La reine n’a « jamais mis un pied de travers » aux yeux du public, selon un expert

Travailler pour la reine et d’autres membres supérieurs de la famille royale dans certaines des résidences les plus remarquables du Royaume-Uni est un travail dont la plupart ne peuvent que rêver. Étant donné le peu d’opportunités de travailler pour Sa Majesté, seuls quelques privilégiés peuvent offrir un aperçu de la vie dans les coulisses. Ces informations deviennent encore plus rares lorsque les niveaux de sécurité et de discrétion attendus sont pris en compte.

Pourtant, on a décidé de renverser la tendance et de s’exprimer.

L’ancienne ajusteuse de soutiens-gorge de la reine, June Kenton, travaillait pour Rigby & Peller, une entreprise de sous-vêtements de luxe. Ils détenaient le mandat royal depuis 1960.

Pourtant, en 2018, cela a été retiré.

Mme Kenton, qui avait personnellement ajusté des soutiens-gorge pour Sa Majesté, a publié son autobiographie « Storm in a D-Cup » en mars 2017.

LIRE LA SUITE: Des hôtes australiens se moquent du prince Charles alors que le décalage horaire l’embrasse

L’ajusteuse de soutiens-gorge de la reine a été limogée après un livre révélateur. (Image : GETTY & Ray Tang/REX/Shutterstock)

Le Palais « n’a pas aimé le livre ». (Image : GETTY)

Elle a écrit sur l’ajustement de soutiens-gorge pour une «reine à moitié habillée», révélant une histoire du monarque à moitié nu devant son corgis bien-aimé.

En moins d’un an, le mandat de Rigby & Peller avait été annulé.

Une déclaration de la société à l’époque a déclaré qu’elle était « profondément attristée » par la décision, mais qu’elle n’était « pas en mesure d’élaborer davantage sur l’annulation par respect pour Sa Majesté la Reine et la Royal Warrant Holders Association ».

Buckingham Palace a refusé de commenter les « entreprises individuelles ».

Rugby & Peller avait servi la princesse Margaret et la reine mère. (Image : GETTY)

Mme Kenton avait fréquemment visité le palais de Buckingham en tant que « corsetière » officielle de la reine, ainsi que plusieurs autres membres de la famille royale, dont la princesse Margaret et la reine mère.

Son livre a révélé « des décennies de secrets » et fait référence à « l’entrée minable du sous-sol » du palais de Buckingham.

Peu de temps après la sortie de son autobiographie, on lui a dit que le Palais « n’aimait pas le livre ».

Elle a déclaré à la BBC : « Je suis très triste que Buckingham Palace se soit opposé à l’histoire – c’est une histoire gentille et douce sur ce qui s’est passé dans ma vie.

A NE PAS MANQUER :

Ricard Gere et Sylvester Stallone se battent au poing contre la princesse Diana [INSIGHT]

L’analyse de la reine de Sophie Raworth qualifiée de » visionnage insupportable » [QUOTES]

Évaluation sévère de la pandémie par la reine: « Je n’avais pas d’espoir de changement » [INSIGHT]

La reine avec son corgis bien-aimé. (Image : GETTY)

«Je n’ai jamais dit que j’y suis allé, pas ce qui s’est passé. Je n’ai jamais, jamais parlé de ce que je fais là-bas avec elle, ou la reine mère ou la princesse Margaret.

« Je pense que c’est incroyable. C’est juste bouleversant à la fin de ma vie, mais que puis-je faire ?

« Je ne peux pas me battre avec Buckingham Palace et je ne le voudrais pas, mais c’est difficile. »

S’adressant au Mirror Online à l’époque, Mme Kenton a insisté sur le fait que les détails du livre étaient « adorables et doux ».

La reine est la seule personne qui peut décider qui peut accorder des mandats royaux. (Image : GETTY)

Elle a déclaré : « Je viens d’écrire l’histoire de ma vie, de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à maintenant. C’est juste une histoire de toutes les choses incroyables que j’ai eu la chance de vivre.

Interrogée sur ses commentaires sur la reine, elle a insisté: « Ce n’est pas du tout un baiser et raconter une histoire. »

Elle a ajouté : « Il n’y a rien de méchant dans le livre du tout.

« Les gens devraient lire le livre et découvrir exactement ce que j’ai dit parce que tout est très beau et doux. »

La BBC a rapporté que Mme Kenton n’avait pas envoyé de copie au palais avant de publier, et a décidé de ne pas le faire car elle « ne pensait pas que quelque chose serait nécessaire ».

Le site Web de la Royal Warrant Holders Association indique qu’entre 20 et 40 bons de souscription sont annulés chaque année, avec un nombre similaire de nouveaux accordés.

La reine est la seule personne qui peut décider qui peut accorder des mandats royaux.

Il existe actuellement environ 900 Royal Warrants, détenus par environ 800 entreprises et particuliers, bien que ce chiffre change presque tous les mois.