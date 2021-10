La reine mange-t-elle quatre repas par jour ? Le chef royal met à nu l’habitude alimentaire quotidienne | Royale | Nouvelles

Darren McGrady, 59 ans, a révélé les habitudes alimentaires inhabituelles de la reine dans son livre Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen. M. McGrady, qui a été le chef personnel de Sa Majesté de 1982 à 1993, a expliqué comment la reine prendrait le petit-déjeuner, le déjeuner, le thé de l’après-midi et le dîner.

Le chef royal a ensuite révélé comment le monarque de 95 ans prendrait des notes si elle ne prenait pas de repas.

« Elle avait un petit livre sur son bureau et elle y mettait juste une note disant ‘Je ne veux plus ça’ ou quelque chose comme ça », a-t-il expliqué.

Alors que la reine informera son personnel des plats qu’elle n’apprécie pas, elle est beaucoup moins susceptible de dire aux gens son plat préféré.

Selon l’ex-correspondant royal du Telegraph Gordon Rayner, la reine ne partage pas ce fait peu connu afin d’éviter de se voir servir le même repas à chaque visite royale.

