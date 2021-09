La reine Margrethe II donnera vie aux «mondes créateurs d’images» de Karen Blixen dans le film Netflix | Royale | Nouvelles

in

Ehrengard est un conte de fées de la célèbre auteur danoise Karen Blixen, peut-être mieux connue pour son livre Out of Africa. Ce livre a ensuite été adapté au cinéma en 1985, avec Meryl Streep et Robert Redford. La reine danoise, une artiste talentueuse, travaillera en tant que scénographe sur le nouveau film à venir, dont la sortie est prévue pour 2023.

Le joueur de 81 ans sera responsable de la scénographie et des costumes.

Dans un communiqué, le monarque danois a déclaré : “Les histoires de Karen Blixen m’ont toujours fasciné, avec leurs récits esthétiques, leur imagination et leurs mondes créateurs d’images pour moi.

« Je suis très heureux de faire partie de ce projet.

Elle a ajouté: “J’ai essayé d’interpréter l’univers fantastique de Blixen dans la création des découpages et des costumes et j’ai hâte de voir l’histoire d’Ehrengard prendre vie dans ce film.”

La reine Margrethe a mis à profit ses compétences artistiques à de nombreuses reprises.

Elle a conçu ses propres robes, vêtements de cérémonie pour les évêques danois ainsi que des costumes pour des pièces de théâtre.

LIRE LA SUITE: Un chagrin royal et des engagements publics annulés « indéfiniment »

Le souverain danois a même étudié le sujet à l’université de Cambridge.

Pendant son séjour au Royaume-Uni, elle a découvert à Hyde Park de rares pipes en terre datant de l’ère élisabéthaine.

Plus tard, elle s’aventurera dans les déserts de Nubie, où elle a aidé à préserver les trésors archéologiques des pharaons avant la construction du barrage d’Assouan.