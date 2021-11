La reine Maxima en larmes au revoir à un fan royal avec un diagnostic de cancer – « Tu vas me manquer » | Royale | Nouvelles

La reine des Pays-Bas a eu un échange réconfortant avec Josée, une photographe amateur qui suit les engagements de Maxima depuis des années. Josée a récemment reçu un diagnostic de cancer du sein et n’a pas encore reçu de pronostic, mais aurait déclaré qu’elle pensait que c’était en phase terminale.

Compte tenu du protocole en place aux Pays-Bas pour protéger les personnes vulnérables pendant l’urgence de Covid, la photographe de modekoninginmaxima.nl cessera bientôt de travailler et assistera à des engagements royaux pour se concentrer sur sa santé.

Avant de suspendre son travail, cependant, elle s’est rendue le 5 novembre à Leusden, une ville d’Utrecht, où la reine Maxima lançait officiellement le nouveau siège social d’AFAS Software, pour faire ses adieux au royal et la remercier pour les divers gestes aimables au cours de la années passées.

Leur rencontre réconfortante a été filmée par la correspondante royale Josine Droogendijk, qui l’a ensuite partagée sur Twitter.

Josée, qui attendait le royal avec un bouquet de fleurs, peut être entendue dire au royal : « Je voudrais te donner… »

Mais elle a été interrompue au milieu de sa phrase par Maxima, qui lui a dit « viens ici » avant de la serrer fort dans ses bras.

Dans le clip, on peut voir la royale clairement émotive, les larmes aux yeux, chuchoter à Josée: « Tu vas me manquer. »

Le couple a échangé quelques mots de plus avant que Maxima ne serre à nouveau son fidèle fan dans ses bras.

Parlant de sa douce rencontre avec les nouvelles néerlandaises Blauw Bloed, Josée a déclaré que c’était « très chaleureux ».

LIRE LA SUITE: Biden a « brisé le vent » devant Camilla avec une émission « longue et forte »

La photographe a également déclaré qu’elle n’avait pas besoin de parler à Maxima de son état de santé, car elle semblait déjà le savoir.

Avant leur rencontre, Josée avait envoyé à Maxima une lettre expliquant sa nouvelle situation.

S’adressant à RTL Boulevard, elle a également déclaré: « Je suis très heureuse que cela ait été enregistré parce que je n’arrive toujours pas à y croire. »

La vidéo de Mme Droogendijk relatant l’échange est devenue virale en ligne et a vu de nombreux utilisateurs de Twitter exprimer leur admiration pour le royal.

A NE PAS MANQUER

L’utilisateur de Twitter @MrX1289 a écrit : « C’était si beau à voir. »

Un autre, @MaraSchustersc1, a déclaré: « C’est un débordement tellement incroyable et déchirant et chaleureux et émotionnel et montre quel merveilleux être humain Maxima

« Tous les meilleurs voeux à son super fan! »

Un troisième, @RoyalArjan, a commenté la séquence en disant : « Une boule dans la gorge ! »

Et une autre, @_birgitje, a ajouté : « Quel beau moment doux et plein d’émotion entre cette dame et la reine Maxima. »

Maxima, née en Argentine, est l’épouse du roi Willem-Alexander des Pays-Bas.

Le couple s’est marié en 2002 et a accédé au trône en 2013 après l’abdication de la reine Beatrix.

En tant que royale, Maxima a concentré son travail sur la promotion de l’intégration sociale des immigrants, des droits des LGBT et de l’inclusion financière.

Willem-Alexander et Maxima ont trois filles – la future reine princesse Catharina-Amalia, Alexia et Ariane.

Alexia a quitté son domicile plus tôt cet automne pour fréquenter le prestigieux UWC Atlantic College au Pays de Galles.

L’école est également fréquentée par la princesse Leonor, la future reine d’Espagne.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.