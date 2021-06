La reine “ne considérerait pas la famille comme complète” sans la présence de Harry lors d’un événement clé | Royale | Nouvelles

in

La reine voudra que le duc de Sussex rejoigne le reste du cabinet sur le balcon du palais de Buckingham l’année prochaine au milieu des célébrations de son jubilé de platine, selon l’historien royal Robert Lacey. L’auteur a noté que la reine était restée proche de son petit-fils au cours des derniers mois de troubles.

Il a dit bonjour ! magazine : “Le fait qu’Harry et sa grand-mère aient pu se parler si directement au cours de l’année dernière a été une grâce salvatrice de la situation.

“La reine a toujours exprimé sa sympathie et sa compréhension personnelles et je suis sûr qu’elle voudrait qu’Harry soit sur le balcon.

“Elle ne considérerait pas la famille comme complète sans cela.”

M. Lacey, l’auteur de Battle of Brothers, pense que le duc de Sussex retournera au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine en compagnie de son épouse Meghan et de ses enfants Lilibet Diana et Archie Harrison.

Il a déclaré: “Je pense que les enfants sont une voie majeure vers la réconciliation.”

La 70e année du règne de la reine doit être célébrée en 2022 lors d’un week-end férié de quatre jours.

Les célébrations commenceront le 2 juin, jour anniversaire du couronnement de la reine, avec un défilé spécial Trooping the Color.

Tout au long du week-end, la famille royale participera à une série d’engagements – d’un service d’action de grâce à un concert au palais de Buckingham.

Bien que le prince Harry et Meghan se soient retirés de la famille royale fin mars de l’année dernière, la reine est restée en contact avec le couple au cours de l’année écoulée.

Le prince Harry a déclaré à Oprah Winfrey lors de l’interview historique des Sussex diffusée en mars qu’il avait parlé “plus à ma grand-mère l’année dernière que je ne l’ai fait depuis de très nombreuses années”.

Après avoir expliqué qu’ils organisaient des appels téléphoniques et vidéo pour montrer Archie à la reine, Harry a ajouté: “Ma grand-mère et moi avons une très bonne relation et une très bonne compréhension.

« Et j’ai un profond respect pour elle. C’est mon colonel en chef, n’est-ce pas ? Elle le sera toujours.

Meghan a également révélé qu’elle s’était “enregistrée” auprès de la reine lorsqu’elle a découvert que le duc d’Édimbourg avait été transporté à l’hôpital à la mi-février.

Elle a déclaré à Mme Winfrey: “Ce matin, je me suis réveillé plus tôt que H et j’ai vu une note d’un membre de notre équipe au Royaume-Uni disant que le duc d’Édimbourg était allé à l’hôpital.

“Mais je viens de décrocher le téléphone et j’ai appelé la reine juste pour m’enregistrer.

“Juste comme, je le ferais… tu sais… c’est ce que nous faisons.

“C’est comme, être capable par défaut de ne pas avoir à se demander à chaque instant : ‘Est-ce approprié ?'”

Le prince Harry est retourné au Royaume-Uni vendredi pour assister au dévoilement de la statue de la princesse Diana plus tard cette semaine.

Et il aurait déjà rencontré sa grand-mère.

Le duc s’auto-isole actuellement à Frogmore Cottage, où la reine a été vue se diriger vers environ une demi-heure après son arrivée.

Plus tôt ce mois-ci, un courtisan royal a affirmé que le monarque avait invité le prince Harry pour un déjeuner privé au château de Windsor avant son retour au Royaume-Uni.

Ils ont déclaré au Daily Mail: “C’est un geste typiquement magnanime de Sa Majesté.

“Le déjeuner sera une occasion pour eux de discuter.”

Le monarque n’assistera pas au dévoilement de la statue de Diana avec William et Harry car elle passe cette semaine en Écosse pour une série de réunions et d’engagements.