La reine “ne pouvait pas refuser” le nom de Harry et Meghan Lilibet par crainte de plus d’interviews | Royale | Nouvelles

La reine, 95 ans, qui était affectueusement surnommée Lilibet lorsqu’elle était enfant, a félicité Meghan Markle et le prince Harry pour l’arrivée de leur nouvelle fille Lilibet “Lili” Diana. Lili, une sœur cadette du fils de deux ans des Sussex, Archie Mountbatten-Windsor, est née à 11 h 40 le vendredi 4 juin à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie et pesait 7 lb 11 oz. Mais le commentateur royal Ian Lloyd a affirmé que la reine aurait permis au duc et à la duchesse de Sussex d’utiliser le nom dans le but de jeter des ponts avec le couple.

S’adressant à Palace Confidential sur Mail +, M. Lloyd a déclaré: “L’une des choses que Harry et Meghan auraient pu faire était d’appeler le bébé Elizabeth Diana et d’annoncer qu’elle s’appellerait Lili.

“Cela n’aurait en aucun cas été controversé.”

Il a ajouté: “C’est assez étrange étant donné qu’ils sont censés aimer le fait d’avoir une vie privée et qu’ils veulent que leurs enfants grandissent loin des tensions de la monarchie, pour les nommer d’après deux des membres de la famille royale les plus célèbres au monde.

“Je doute beaucoup que la reine n’approuve pas, elle dirait n’importe quoi parce qu’ils essaient de construire des ponts avec les Sussex.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry et Meghan Markle «craignent la diminution de la monnaie royale»

“Il y a toujours l’inquiétude que si elle refuse catégoriquement de leur permettre d’appeler le bébé, ils seraient sur Oprah Winfrey la semaine prochaine.”

Il a noté: “Je pense qu’elle veut juste une vie facile à cet âge et construire des ponts alors elle va juste suivre le courant.”

Une porte-parole du couple a déclaré que le nom de leur fille avait été mentionné lors d’une conversation avec la reine.

Elle a déclaré: “Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce, en fait sa grand-mère était le premier membre de la famille qu’il a appelé.

Un journaliste d’une chaîne américaine a mis Kate dans l’embarras lorsqu’elle a demandé : « Votre Altesse Royale, avez-vous des vœux pour votre nièce Lilibet ?

La duchesse a répondu en souriant: “Je lui souhaite tout le meilleur. J’ai hâte de la rencontrer car nous ne l’avons pas encore rencontrée, alors j’espère que ce sera bientôt.”

On lui a également demandé si elle avait parlé avec Meghan : “Avez-vous FaceTimed avec elle ?”

Kate a répondu “Non, je ne l’ai pas fait.”