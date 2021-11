La reine «ne supporte pas» l’habitude de Kate Middleton et du prince William avec les enfants royaux | Royale | Nouvelles

Le monarque britannique le plus ancien, 95 ans, a récemment été mis hors de combat en raison de problèmes de santé. Sa Majesté a été forcée de mettre fin à une série d’engagements au cours du mois dernier après avoir été conseillée par des médecins de se reposer. La souveraine a été admise à l’hôpital pour des tests le mois dernier et s’est récemment foulée le dos, ce qui signifie qu’elle a raté le service de dépôt de couronnes du dimanche du Souvenir dans le centre de Londres.

En son absence des engagements publics, d’autres membres de la famille royale se sont manifestés pour combler le vide.

Le petit-fils de la reine, William, et son épouse Kate ont été parmi ceux qui ont pris la parole.

Le couple, qui a trois jeunes enfants ensemble, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, est apparu lors de plusieurs événements récents.

Le duc et la duchesse de Cambridge entretiennent des relations étroites avec la reine et leur appartement 1A au palais de Kensington se trouve juste en haut de la route du palais de Buckingham de Sa Majesté.

L’autre résidence du couple, Anmer Hall, qui était un cadeau de mariage de la reine, leur permet également d’être proche du monarque car elle est située sur son domaine de Sandringham à Norfolk.

À l’heure actuelle, les Cambridges partagent leur temps entre les deux propriétés, mais ils ont vécu à Anmer Hall à temps plein entre 2015 et 2017 et y ont passé une grande partie du confinement COVID-19.

Lorsque la reine a visité Anmer Hall pour la première fois, elle aurait été choquée par l’une des habitudes domestiques des Cambridges avec leurs enfants, selon un rapport mis au jour par Express.co.uk de 2018.

Une source a affirmé que le monarque « ne pouvait pas supporter » combien de temps William et Kate passeraient dans leur cuisine à socialiser avec leurs enfants.

La source a déclaré: « Lorsque la reine a rendu visite au duc et à la duchesse de Cambridge à Anmer Hall pour la première fois, elle n’a pas compris que la cuisine était leur base principale.

« Pour la reine, elle ne supporte pas ça, car elle a l’habitude d’avoir une pièce fixe pour ce genre de chose. »

Au cours de son règne historique, qui a atteint 70 ans en 2022, le monarque a respecté un ensemble strict de protocoles et de traditions royaux.

On rapporte souvent que la reine vit selon le soi-disant «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer», qui au fil des ans, l’a aidée à diriger la monarchie à travers une série de crises royales.

Alors que Sa Majesté a la réputation de rester muette dans les moments critiques, la génération moderne de membres de la famille royale, y compris William et Kate, a adopté des attitudes publiques plus détendues – et il semble que leur configuration à domicile ne soit pas différente.

La source a expliqué à Express.co.uk comment, peut-être comme de nombreuses familles, la cuisine des Cambridges est le «centre principal» de leur maison, contrairement aux nombreuses maisons de la reine.

Même lorsque le monarque est loin des projecteurs des médias, comme lorsqu’elle est chez elle à Balmoral, on dit toujours qu’elle considère la cuisine comme une zone interdite.

La source a déclaré: « La cuisine où elle ne descend jamais quand elle est à Balmoral, par exemple.

« Dans son esprit, c’est là que travaille tout le personnel de cuisine.

Avant que William et Kate n’emménagent dans Anmer Hall, le manoir géorgien de 10 chambres a subi une refonte de 1,5 million de livres sterling.

Leur appartement 1A à Londres est tout aussi grandiose, avec quelque 20 chambres réparties sur les quatre étages de la propriété.

Malgré le luxe de leurs deux maisons, le couple aurait moins de personnel que les autres membres de la famille royale, sans majordome ni valet de pied.

La source a déclaré: « Bien sûr, ils ont leur aide: la nounou et la femme de ménage.

« Cependant, ils n’ont pas le même niveau de personnel que le prince Charles ou la reine. »