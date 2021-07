La reine ne verra probablement pas Archie Harrison ou Lilibet Diana “de sitôt”, selon l’expert royal | Royale | Nouvelles

in

“Il est peut-être peu probable qu’ils passent ce que nous considérons comme du temps de qualité en famille ensemble à Noël et au Nouvel An et aux anniversaires”, a-t-il déclaré.

« N’oubliez pas que la reine n’a pas rencontré son dernier [great-] petite fille.

« Il ne semble pas probable qu’elle le fasse de si tôt. Elle a à peine vu Archie depuis un bon moment.

« Au niveau de la famille humaine, en oubliant qu’il s’agit de la famille royale, il y a déjà un peu de froid et de distance.

« Donc, je soupçonne que si les choses peuvent bien se passer, [then] peut-être qu’ils auront une réunion occasionnelle, mais je ne pense pas que cela semble très important à l’ordre du jour de qui que ce soit.

Lilibet, âgée d’un mois, n’a encore rencontré aucun membre de la famille royale en personne, principalement en raison de sa séparation de la firme par l’Atlantique.

De même, Archie n’a pas vu d’autres membres de la famille royale depuis au moins la mi-novembre 2019, date à laquelle il est parti avec ses parents pour les États-Unis.

M. Sacerdoti a précisé que la “très distance entre les États-Unis et le Royaume-Uni” rend une réunion plus difficile.

LIRE LA SUITE : Diana serait « obsédée » par ses petits-enfants – « Son paradis »

Dans les deux entretiens avec James Corden et Oprah Winfrey, le prince Harry a révélé la reine et, à l’époque, le prince Philip a pu voir Archie par appel vidéo.

Lors d’un épisode spécial du Late Late Show de M. Corden en février, Harry a déclaré qu’ils avaient parlé par appel vidéo “à quelques reprises” et qu’ils avaient pu voir “Archie courir”.

Lors de l’interview de mars avec Oprah, le duc de Sussex a admis qu’il avait parlé “plus à ma grand-mère l’année dernière que je ne l’ai fait depuis de très nombreuses années”.