La reine n’est pas d’humeur »à organiser un sommet familial avec le prince Harry à propos de l’interview d’Oprah Winfrey | Royal | Nouvelles

L’auteur royal Ingrid Seward a déclaré que la reine “n’en sera pas d’humeur”. Mme Seward a ajouté que le monarque, 94 ans, qui pleure pour son mari bien-aimé, le prince Philip, “déteste la confrontation”.

L’expert royal a déclaré au Times: «Sa grand-mère n’en sera pas d’humeur.

«Elle déteste la confrontation.

«Les enfants royaux ont tellement de mal à amener la reine à discuter d’autre chose que des chiens ou des chevaux.

«Je me souviens que Fergie m’avait dit qu’il leur avait fallu trois semaines pour essayer de la faire discuter de leur divorce.

“Elle n’arrêtait pas de dire ‘Oh, je dois promener les chiens.'”

La reine a tenu un sommet à Sandringham en janvier 2020 après l’annonce par Harry et Meghan de Megxit.

Harry est retourné au Royaume-Uni pour la première fois depuis qu’il avait quitté ses fonctions royales pour les funérailles du duc d’Édimbourg.

La visite est intervenue des semaines après son interview télévisée avec Meghan, qui a été diffusée pendant que Philip était à l’hôpital.

LIRE LA SUITE: La colère du prince Harry envers sa famille “ ne s’est pas évaporée ”

Il a été rapporté que Harry pourrait rester en Grande-Bretagne pour le 95e anniversaire de la reine mercredi.

Cependant, il est peut-être pressé de retourner en Californie auprès de Meghan enceinte et de son fils Archie.

Des membres de la famille royale se sont rassemblés autour de la reine après la mort pacifique de Philip le 9 avril – deux mois seulement avant son 100e anniversaire.

Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine, a déclaré que les nouveaux chiots de la monarque seraient une “distraction” de son chagrin.

La reine, qui a également un vieux dorgi Candy, a reçu les chiots – un corgi appelé Muick et un dorgi nommé Fergus – pendant que le duc était à l’hôpital.

M. Little a déclaré: “La pensée était suffisante, et qu’elle devenait trop vieille pour de nouveaux chiens et qui s’occuperait d’eux quand elle serait partie. Mais clairement cette décision a été annulée et, comme il s’est avéré, c’est probablement très fortuit.

“Je pense que c’est utile d’avoir ces chiots dans sa vie maintenant comme moyen de distraction.”

La reine a passé le verrouillage au château de Windsor avec un nombre réduit d’employés et d’aides surnommés HMS Bubble.