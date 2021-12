La reine parle du prince Philip « bien-aimé » dans un message de Noël | Royale | Des nouvelles

Dans son discours le plus personnel à ce jour, elle a noté un « rire familier » manquant à Noël et a déclaré: « Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque je l’ai vu pour la première fois. » Elle a rendu hommage à son mari « irrépressible » de 73 ans, décédé à l’âge de 99 ans en avril, mais a ajouté: « Je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël. » Dans un message d’espoir, Sa Majesté, 95 ans, a également exhorté des millions de téléspectateurs à « regarder vers l’avenir avec confiance ».

Planquée d’une photo d’elle-même et du duc d’Édimbourg marquant leur 60e anniversaire de mariage en 2007, elle a déclaré: « Pour moi et ma famille, même avec un rire familier manquant cette année, il y aura de la joie à Noël. »

Vêtue d’une broche en chrysanthème saphir qu’elle portait lors de sa lune de miel en 1947 épinglée à sa robe rouge Angela Kelly, la reine a déclaré : « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers.

« Cette année, surtout, je comprends pourquoi. »

Elle a dit à propos de Philip : « Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser dans n’importe quelle situation étaient tous irrépressibles.

«Mais la vie, bien sûr, se compose de séparations finales ainsi que de premières rencontres – et autant qu’il me manque à moi et à ma famille, je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël.

« Nous avons ressenti sa présence alors que nous, comme des millions de personnes dans le monde, nous préparions pour Noël. » Sa Majesté a également déclaré qu’elle était « fier au-delà des mots » que le travail environnemental pionnier de Philip ait été « repris et magnifié » par son fils Charles, 73 ans, et son petit-fils William, 39 ans.

Elle a déclaré qu’au cours des mois qui ont suivi la mort de Philip, elle avait tiré « un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde ».

Philip, a-t-elle dit, était « toujours conscient de ce sentiment de passer le relais » et son prix du duc d’Édimbourg « reste un succès étonnant, fondé sur sa foi en l’avenir ».

La reine a présenté un calendrier chargé d’événements l’année prochaine, y compris les Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Et elle a dit qu’elle espérait que son année de jubilé de platine serait une opportunité pour les gens « de ressentir un sentiment d’unité, une chance de rendre grâce pour les énormes changements des 70 dernières années – sociaux, scientifiques et culturels – et aussi de regarder vers l’avenir avec confiance ». Accueillant quatre nouveaux bébés royaux cette année, elle a déclaré que plutôt que Noël soit une période pour les enfants, « il est peut-être plus vrai de dire que Noël peut parler à l’enfant en nous tous ».

Elle a déclaré: « Les adultes, lorsqu’ils sont accablés de soucis, ne parviennent parfois pas à voir la joie dans les choses simples, là où les enfants ne le font pas. »

Sa Majesté a décrit la vie et les enseignements de Jésus comme « le fondement de ma foi », ajoutant : « Sa naissance a marqué un nouveau départ. Comme le dit le chant de Noël, ‘Les espoirs et les peurs de toutes les années sont satisfaits en toi ce soir’. L’absence de la reine au service religieux d’hier à la chapelle St George du château de Windsor, Berks, aurait été un choix personnel, à la suite d’une approche de précaution observée au cours des six derniers mois.

En choisissant d’annuler Noël dans son domaine de Sandringham à Norfolk cette année, elle a été rejointe pour le déjeuner par Charles, Camilla et le comte et la comtesse de Wessex.

La princesse Anne n’a pas assisté après que son mari, le vice-amiral Sir Timothy Laurence, ait été testé positif pour Covid,

Le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé hier un message spécial à « ceux qui sont seuls ou qui doivent s’isoler de leurs proches ».

Ils ont passé Noël dans leur maison de Norfolk, Anmer Hall, où la famille de Kate les a rejoints.

Signant sur Twitter les initiales W&C, ils ont également rendu hommage aux « personnes incroyables qui soutiennent notre NHS et prennent soin de ceux qui en ont le plus besoin », ajoutant: « Nous pensons à vous ».

Le couple et leurs trois enfants – George, huit ans, Charlotte, six ans et Louis, trois ans – ont assisté au service religieux du matin de Noël à l’église St Mary Magdalene de Sandringham.