La reine photographiée après avoir assisté au double baptême royal à Windsor

La princesse Eugénie et Zara Tindall ont organisé un baptême commun pour leurs fils (Photo: PA; James Whatling)

La reine a assisté à un rare double baptême royal à Windsor.

La princesse Eugénie et Zara Tindall ont organisé le baptême commun de leurs fils au Royal Lodge de Windsor Great Park, Berkshire, dimanche soir.

Le service privé a été suivi par des membres immédiats de la famille et des amis proches.

Cela survient quelques jours après le retour de la reine à ses fonctions publiques après une courte pause sur les conseils d’un médecin.

Elle se reposait depuis près d’un mois après des tests préliminaires à l’hôpital et a été forcée de se retirer du service du dimanche du Souvenir au cénotaphe après s’être étirée le dos.

Eugénie, fille du duc d’York, a été photographiée arrivant à la résidence royale de Windsor juste avant 16 heures.

Son fils August, partagé avec son mari Jack Brooksbank, a été baptisé aux côtés du fils de Mike et Zara Tindall, Lucas Philip.

Les autres membres de la famille royale qui auraient participé étaient le duc d’York et le duc et la duchesse de Cambridge.

