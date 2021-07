La reine pourrait désinviter le prince Harry et Meghan Markle du jubilé de platine

ICYMI, le prince Harry a un mémoire à paraître fin 2022 et la famille royale ne serait pas exactement ravie. Au point que son invitation et celle de Meghan Markle à la célébration du jubilé de platine de la reine l’année prochaine – qui célèbre ses 70 ans sur le trône – pourraient être menacées. Selon des sources royales qui ont parlé à la correspondante royale du Daily Mail, Rebecca English, la décision de Harry de publier les mémoires la même année que le Jubilé a été considérée comme “profondément irrespectueuse” et “clairement délibérée”.

“Sa Majesté s’est donné beaucoup de mal pour essayer de séparer sa relation avec son petit-fils et sa famille des décisions qu’elle doit prendre professionnellement, pour ainsi dire. Et l’invitation à la rejoindre l’année prochaine était sincère”, a-t-il ajouté. dit une source. “Bien que les choses aient été très difficiles, il y avait un petit mais durable espoir qu’assez de temps se serait écoulé pour que les choses guérissent. Mais le sentiment intérieur [now] est que ce livre sera la goutte d’eau. Il est apparu qu’Harry y travaillait secrètement depuis un certain temps et il a clairement indiqué que lui et son nègre (journaliste et romancier JR Moehringer) ne négligeraient aucun effort. La suggestion qu’il pourrait même être revu avec sa famille à l’avenir semble de plus en plus invraisemblable. Beaucoup de gens soupçonnent que c’est la fin de la route. »

Pendant ce temps, une autre source a déclaré que « sortir le livre l’année du jubilé de platine de la reine est considéré comme profondément irrespectueux. Il y aura toute une année de célébrations … mais il sera désormais caractérisé par une avalanche de révélations. . , les sérialisations et, finalement, la publication. Peu importe les assurances qu’il essaie de donner à sa famille sur ce qu’il y aura. L’interview d’Oprah a prouvé à quel point ces mots peuvent être creux. “

On dirait que la famille royale est un peu dramatique TBH, d’autant plus qu’une source dit à Page Six que le livre de Harry n’est pas destiné à blesser délibérément sa famille et qu’il veut juste dire sa vérité.

Je suppose que nous devrons tous pré-commander cette chose dès qu’elle sera disponible et voir ce qui se passe !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

