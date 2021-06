La reine pourrait utiliser le « dernier atout » pour menacer le prince Harry et Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont admis avoir enregistré un certain nombre de noms de domaine de site Web pour leur fille nouveau-née Lilibet Diana avant sa naissance le 4 juin. Un porte-parole du couple a déclaré hier qu’il souhaitait “se protéger contre l’exploitation du nom”. Les domaines achetés comprenaient LilbetDiana.com et LiliDiana.com, selon The Telegraph.

Les domaines ne sont pas encore actifs, mais la commentatrice royale Daniela Elser a averti le couple qu’ils pourraient mettre la reine en colère s’ils profitaient du nom.

Elle a écrit dans le Daily Telegraph australien : « Tout cela pourrait être une tempête dans une tasse de café au lait végétalien et ces noms de domaine pourraient très bien rester en sommeil pour le reste du temps.

“Mais, s’ils ne le font pas, s’ils sont utilisés pour une quelconque activité lucrative, la reine pourrait être forcée d’agir pour séparer encore plus les Sussex de la monarchie pour essayer de protéger la couronne.

“Ayant perdu leur capacité à utiliser leur style en tant que Son Altesse Royale, ayant perdu leurs parrainages royaux officiels et Harry ayant perdu ses rôles militaires honorifiques, le dernier lien officiel restant est leur titre de Sussex, qui leur a été offert pour leur mariage.

« Pourrait-il venir un jour où Buckingham Palace jouerait cela – leur dernier atout – et envisagerait d’utiliser la menace de forcer leurs titres du Sussex en veille pour plier le duo renégat à leur volonté ? (Si une tactique aussi forte fonctionnerait est une toute autre question ).

« Le palais serait-il si indulgent et si disposé à fermer les yeux s’il arrivait un jour que le nom de Lili soit utilisé en conjonction avec toute sorte de sortie pour gagner de l’argent ?

“Nous pourrions bien le découvrir plus tôt que tard.”

Cela vient après que le porte-parole de Harry et Meghan a déclaré: “Comme c’est souvent la coutume avec les personnalités publiques, un nombre important de domaines de tous les noms potentiels qui ont été considérés ont été achetés par leur équipe pour se protéger contre l’exploitation du nom une fois qu’il a été choisi plus tard et publiquement partagé.”

Peu de temps après l’annonce de la naissance de Lilibet, le compte Twitter officiel de la reine a partagé une image du jour du mariage de Harry et Meghan pour célébrer l’arrivée.

Il a également mentionné que le bébé était le onzième arrière-petit-enfant de la reine.

Une porte-parole de Buckingham Palace a également déclaré: “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle.”

Plus tôt cette année, la reine a rompu les liens royaux avec Harry et Meghan alors qu’ils poursuivaient leur quête pour devenir financièrement indépendants.

Elle a confirmé que le couple ne « continuerait pas avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public ».

Une déclaration du palais a ensuite ajouté que Harry et Meghan “restent des membres très appréciés de la famille”.

Le duc et la duchesse ont répondu “le service est universel” et ont également proposé de continuer à soutenir les organisations qu’ils représentaient.

Ils ont également abandonné leurs titres de HRH, bien que Harry ait conservé le titre de prince.

Cependant, la biographe royale Ingrid Seward a déclaré qu’il était “peu probable” que la reine retire les titres du couple même s’ils encaissent le nom royal.

Elle a déclaré à l’Independent: “Je pense que ce ne serait pas quelque chose que la reine voudrait entreprendre à ce stade de son règne.”

Express.co.uk a contacté Buckingham Palace et un représentant du duc et de la duchesse de Sussex pour un commentaire.