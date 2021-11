La reine pousse Kate, William et Charles à se mettre en avant dans un tweet alors qu’elle est forcée de s’asseoir au sommet | Royale | Nouvelles

Un message vidéo préenregistré de la reine a été diffusé au sommet. Charles et Camilla ont été rejoints par William et Kate lors du sommet sur le changement climatique. La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2021, également connue sous le nom de COP26, se tient à Glasgow, en Écosse, du 31 octobre au 12 novembre.

Le Twitter officiel de la famille royale a déclaré: « Cette semaine, Clarence House et Kensington Royal sont à Glasgow pour entreprendre un certain nombre de visites et de réunions à l’appui de la COP26 et de son ambition d’une action coordonnée pour lutter contre le changement climatique. »

Le duc et la duchesse de Cambridge ont répondu au message Twitter du palais.

Les Cambridges ont tweeté : « Nous aurons une grande semaine royale pour aider à sauver la planète. »

La nouvelle intervient après que la reine a reçu la visite d’un vicaire dimanche pour une messe privée au palais.

Le palais a annoncé que Sa Majesté avait été invitée à effectuer des « tâches légères et de bureau » pendant au moins deux semaines.

Un porte-parole du palais a déclaré: « Suite aux conseils de repos, la reine a entrepris des tâches légères au château de Windsor.

«Sa Majesté a malheureusement décidé de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la soirée de réception de la COP26 le lundi 1er novembre.

«Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception.

« Mais, elle prononcera une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré. »