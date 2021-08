La reine prête à «pardonner» Meghan Markle et le prince Harry alors que la «foi» dans les Sussex baisse | Royale | Nouvelles

in

La reine, 95 ans, a été nommée “l’atout” des Sussex en raison de sa nature indulgente. La biographe royale Ingrid Seward a expliqué que le mantra du monarque pour le pardon signifie que le prince Harry et Meghan Markle ne seront coupés sous aucune forme. Cependant, elle a averti que le duc et la duchesse “perdaient la confiance” du public.

S’adressant à GB News, Mme Seward a déclaré: “Je pense que leur atout est que la reine a été incroyablement bonne avec eux et que tout son mantra est le pardon.

“Je ne pense pas qu’elle va les couper sous quelque forme que ce soit.

“Mais ils ne sont importants que s’ils ont de la popularité et s’ils ont des gens qui sont prêts à écouter ce qu’ils disent.

“Je pense qu’ils doivent faire très attention parce que les gens perdent confiance en ce qu’ils disent parce que c’est incohérent.”

Cela survient alors que le duc et la duchesse de Sussex sont dans le chapitre « florissant » de leur vie et entrent dans une nouvelle « ère de visibilité », a déclaré le co-auteur de Finding Freedom.

Harry et Meghan sont en congé parental depuis la naissance de leur fille Lili en juin, mais sont “vraiment excités” pour les prochaines étapes de leur vie publique, a déclaré Omid Scobie au magazine People.

Le livre de Scobie, écrit avec sa collègue journaliste Carolyn Durand, sur Harry et Meghan est republié en livre de poche le 31 août avec un nouvel épilogue.

Scobie a déclaré au magazine People: “Meghan a dit que ce n’était pas suffisant pour survivre – nous sommes maintenant dans le chapitre de la prospérité.”

Il a décrit le couple comme étant dans un endroit plus sain alors qu’ils entrent dans “l’ère de la visibilité” et se préparent à développer leur travail en personne avec leur Fondation Archewell cet automne.

Le petit-fils de la reine Harry et l’ancienne actrice de Suits Meghan ont publié mardi une longue déclaration sur le site Web d’Archewell, exprimant leur chagrin face à l’état du monde “exceptionnellement fragile” et affirmant qu’ils avaient été laissés sans voix par la crise en Afghanistan.

Le couple, qui a quitté ses fonctions royales pour une vie aux États-Unis, a exhorté les dirigeants mondiaux à accélérer les pourparlers humanitaires et a demandé aux gens de soutenir les organisations caritatives qui tentent d’aider les personnes dans le besoin.

Lors de la tournée officielle des Sussex en Afrique en 2019, Meghan a parlé aux réalisateurs de documentaires télévisés des pressions de la vie royale.

“Il ne suffit pas de survivre à quelque chose, ce n’est pas le but de la vie. Vous devez vous épanouir”, a-t-elle déclaré.

Trois mois plus tard, les Sussex ont publié une déclaration explosive, déclarant qu’ils avaient l’intention de se retirer de la famille royale.

Depuis lors, le couple a choqué la monarchie avec son interview avec Oprah, accusant un royal anonyme de racisme, l’institution de ne pas avoir soutenu une Meghan suicidaire et évoquant des relations troublées avec le prince de Galles et le duc de Cambridge.

Harry et Meghan ont signé des accords lucratifs – estimés à plus de 100 millions de livres sterling – avec Spotify et Netflix pour financer leur nouvelle vie dans l’enclave des célébrités de Montecito en Californie.

Le duc devrait publier ses mémoires en 2022 – l’année du jubilé de platine de la reine – avec la famille royale préparée pour les retombées.