La reine quitte Royal Ascot ravie après son premier retour à l’hippodrome depuis 2019

La reine avait l’air ravie lors de son premier retour à Royal Ascot depuis 2019, alors que ses chevaux étaient sur le point de gagner.

Habituellement habituée à la célèbre rencontre de Berkshire, la reine était absente depuis le début du festival mardi.

Le monarque a également raté la course de l’année dernière car elle s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Cependant, son sourire était grand pour tout le monde alors qu’elle saluait la foule en liesse en quittant l’événement samedi après-midi, semblant avoir pleinement profité de sa journée aux courses.

Le monarque n’a pas été vu dans la loge royale pendant la journée, choisissant de regarder les courses en privé, mais a eu la chance d’inspecter ses quatre chevaux dans le Parade Ring après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Reach For The Moon, la première de celles qui courent dans ses couleurs violet et or, a terminé deuxième lors de la course Chesham Stakes à 14h30.

Elle avait un large sourire sur son visage alors qu’elle inspectait le poulain après qu’il ait franchi la ligne d’arrivée et rayonnait en regardant Tactical and Light Refrain, avant la deuxième course.

Royal Ascot 2021 – Cinquième jour / PA Wire

La reine avait brièvement parlé avec le jockey de son hongre King’s Lynn, qui a terminé troisième de la course The Wokingham Stakes à 17 heures alors qu’il était le favori.

Le monarque a ensuite été vu souriant et bavardant alors qu’elle était chassée de l’hippodrome.

Elle était arrivée à l’hippodrome sous les applaudissements et les acclamations dans une voiture beige à 14 heures vêtue d’une tenue d’Angela Kelly, comprenant un manteau plissé menthe et un chapeau assorti, avec une robe à fleurs rose et menthe.

Royal Ascot 2021 – Cinquième jour / PA Wire

Les parieurs aiment parier sur la couleur du chapeau de la reine, et cette année, les bookmakers avaient déclaré que les prédictions les plus populaires étaient le bleu et le vert en raison du changement de temps.

Nicola McGeady, de Ladbrokes, a déclaré: «Les parieurs ont enfin pu profiter d’un flottement sur la couleur du chapeau de la reine après avoir attendu patiemment son arrivée toute la semaine.

« Le vert était la couleur qui a attiré la majorité des paris, donc de nombreux parieurs ont bien commencé la journée. »

Le petit-fils aîné de la reine, Peter Phillips, a également été vu arriver plus tôt dans la journée.

La procession en calèche qui précède habituellement chaque jour de course n’a pas eu lieu.

Le groupe de campagne environnementale Extinction Rebellion a semblé déployer une banderole indiquant «Racing To Extinction», destinée à être vue par la reine, qui était loin de l’incident.

Quatre personnes se sont déguisées en membres du staff de Royal Ascot pour s’approcher du parcours, avant de s’enchaîner au rail lointain après la première course.

Royal Ascot 2021 – Cinquième jour / PA Wire

Un écran a été installé près du poteau vainqueur pendant que les manifestants étaient évacués.

Un porte-parole d’Ascot a déclaré: “L’incident a été rapidement réglé sans délai pour la course.”