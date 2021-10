La reine ravit les fans royaux après avoir illuminé le palais de Buckingham avec un schéma vert «parfait» | Royale | Nouvelles

Plus tard dans la journée, le prince William et ses juges remettront un prix d’un million de livres sterling à cinq entrepreneurs, inventeurs et chefs de projet verts différents dans le cadre de la toute première cérémonie de remise des prix Earthshot. Répartis en cinq catégories créées pour l’occasion (restauration et protection de la nature, propreté de l’air, renouveau des océans, vivre sans déchets et action pour le climat), les lauréats inaugureront le concours.

Le prix Earthshot devrait durer jusqu’en 2030 et attribuera 5 millions de livres sterling chaque année.

Montrant son soutien au prix, Buckingham Palace est littéralement devenu vert avec un nouvel éclairage samedi soir.

Sur Instagram, le compte officiel de la famille royale a rappelé à ses 10 millions de followers que le prix a été « créé par le duc de Cambridge et la Royal Foundation » et « a mené une recherche mondiale des solutions les plus inspirantes et innovantes aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. tous. »

Signe supplémentaire de la défense de la famille royale et du Royaume-Uni en faveur de l’agenda vert, le prince William a déclaré qu’il n’y avait « pas de meilleur endroit » que Londres pour la cérémonie de remise des prix inaugurale, qui se tiendra dimanche à Alexandra Palace.

Les fans des Royals semblaient apprécier le nouvel éclairage avec des centaines de commentaires louant l’initiative de la reine.

« Votre palais est aussi magnifique en vert que vous, Votre Majesté », a écrit @mc_joosy.

« Génial, j’aime que la famille royale s’exprime de plus en plus sur cette question urgente », a commenté @alcocklaura.

@senzaleituttomienulla a déclaré: « Initiative parfaite pour l’époque dans laquelle nous vivons. »

Sa Majesté sera néanmoins autour desdits dirigeants à la fin du mois lorsqu’elle assistera à la COP26 à Glasgow.

Le sommet se déroulera du 31 octobre au 12 novembre et réunira des dirigeants mondiaux dont le président américain Joe Biden.