La reine reçoit enfin de bonnes nouvelles alors que le mariage royal se profile – nouvelle annonce de fiançailles | Royale | Des nouvelles

La cousine éloignée de la reine, Lady Tatiana Mountbatten, est le dernier membre de la famille royale à s’être fiancé. Lady Tatiana, 31 ans, la fille du marquis de Milford Haven, un cousin germain de la reine, a partagé quelques clichés sur Instagram d’elle et de son fiancé Alexander ‘Alick’ Dru pour marquer l’occasion.

Alick est tombé à genoux pendant que le couple était en vacances au ski dans les Alpes.

Le couple a visité Verbier, en Suisse, et Alick a choisi un endroit au sommet d’une montagne pour la proposition romantique.

Dans la première d’une série d’images partagées sur Instagram, on peut voir Tatiana rayonnante en enroulant son bras autour d’Alick, 30 ans.

La deuxième photo est un selfie du couple, avec la neige des montagnes en toile de fond, alors qu’ils ont d’énormes sourires sur leurs visages.

La reine reçoit enfin de bonnes nouvelles alors que le mariage royal se profile

La cousine éloignée de la reine, Lady Tatiana Mountbatten a annoncé qu’elle était fiancée ce week-end (Image : Instagram / @tatianamountbatten)

Alors que le troisième cliché montre le couple nouvellement fiancé s’embrassant avec le paysage enneigé derrière eux.

Tatiana, qui est une cavalière de dressage passionnée et une psychothérapeute stagiaire, a sous-titré le téléchargement avec un emoji de bague en diamant.

Les amis du couple se sont précipités pour les féliciter dans la section commentaires de la publication Instagram, y compris la femme du demi-frère de Tatiana, Cressida Bonas, qui est célèbre avec le prince Harry pendant trois ans jusqu’en 2014.

L’actrice et mannequin a écrit « Beauties » et a accompagné son message de deux emojis coeur rouge.

Parmi les personnes partageant les félicitations pour le couple figurait également Violet Manners, fille du duc et de la duchesse de Rutland qui était en vacances à Verbier en même temps.

Lady Tatiana avec son fiancé Alexander ‘Alick’ Dru (Image: Instagram / @tatianamountbatten)

Elle a écrit : « Oui oui oui oui oui ! Tellement heureuse d’avoir pu vous voir rayonner tous les deux cette semaine. Grand amour xxxx »

La nouvelle des noces à venir entre Alick et Lady Tatiana, qui est 464e sur le trône, a également été confirmée dans The Telegraph.

On y lit : « Les fiançailles sont annoncées entre Alick, fils de M. et Mme Bernard Dru, de Bickham, Somerset, et Tatiana, fille du marquis de Milford Haven et de Lady Spencer d’Alresford. »

Les fiançailles royales sont probablement une pause bienvenue après la triste nouvelle pour la reine.

L’année dernière seulement, elle souffrait de problèmes de santé et d’une entorse au dos, en plus d’avoir passé son premier Noël en tant que veuve à la suite du décès de son mari, le prince Philip, âgé de 73 ans, en avril.

Sa Majesté a également été forcée d’annuler ses plans festifs traditionnels de Sandringham pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie et a plutôt célébré les festivités au château de Windsor avec quelques proches.

Après s’être retirée de diverses fonctions royales au second semestre de l’année dernière en raison de Covid ou en raison de sa santé, on ne sait pas encore si la reine assistera au mariage de Lady Tatiana et Alick chaque fois qu’il aura lieu.

Les noces du couple devraient être une affaire de haute société, avec certains des amis de Tatiana, dont Flora Vesterberg, Cressida Bonas, Jemima Cadbury et Ella Mountbatten, susceptibles d’être présents.

Lady Tatiana Mountbatten et son fiancé Alick à Verbier, Suisse (Image : Instagram / @tatianamountbatten)

Lady Tatiana voulait autrefois travailler comme moniteur de ski, mais travaille maintenant à l’entraînement de chevaux de dressage.

Elle a déjà vécu au Danemark et en Allemagne, mais réside maintenant à Windsor, où elle dirige un élevage de chevaux.

Son site Web personnel se lit comme suit : « Tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est que je passe chaque jour à faire ce que j’aime plus que tout au monde ; monter à cheval.

« Je suis un cavalier de dressage professionnel basé à Windsor. Ici, j’entraîne deux de mes propres chevaux et des chevaux qui ont été entraînés avec moi par des personnes formidables qui m’ont fait confiance pour l’éducation et la carrière de leur cheval.

« J’organise des cliniques de dressage mensuelles chez moi dans le West Sussex, le Great Trippetts Polo Club pour être plus précis. »