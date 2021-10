La reine rejette le prix qui tient à cœur à Camilla avec une déclaration | Royale | Nouvelles

Camilla, 74 ans, était le visage de la cérémonie de remise des prix aujourd’hui, publiée sur Twitter par la page officielle de Clarence House. Le message disait : « Félicitations aux gagnants des Oldie of the Year Awards de cette année !

« La duchesse de Cornouailles a remis des prix lors de la cérémonie d’aujourd’hui, qui célèbre le meilleur de l’ancienne génération. »

Une série de publications liées par le compte Twitter de Clarence House a détaillé: « Au cours des 29 dernières années, @oldiemagazine a organisé la cérémonie de remise des prix Oldie of the Year pour célébrer les réalisations de ceux qui ont apporté une contribution particulière à la vie publique. »

Un autre a déclaré: « Les gagnants d’aujourd’hui comprenaient la cuisinière de télévision Dame Delia Smith et le Dr Mridul Kumar Datta et le Dr Saroj Datta, qui ont ensemble plus de 110 ans de service exemplaire au NHS. »

Cependant, la reine avait elle-même été nominée pour le prix – mais l’a refusé.

LIRE LA SUITE: Kate a reçu un cadeau de Camilla en signe de soutien lorsqu’elle a rejoint la famille royale

Une déclaration a été publiée au nom de la reine au président des Oldie Awards et au diffuseur Gyles Brandreth. Il a déclaré que le prix avait été rejeté au motif que « Sa Majesté pense que vous êtes aussi vieux que vous le ressentez ».

« En tant que telle, la reine ne pense pas qu’elle réponde aux critères pertinents pour pouvoir accepter et espère que vous trouverez un destinataire plus digne », indique le communiqué.

« Ce message vous est adressé avec les meilleurs vœux de Sa Majesté. »

La duchesse de Cornouailles a assisté à la cérémonie de remise des prix mardi à l’hôtel Savoy de Londres, aux côtés de M. Brandreth.

Mme Mamata, dans des images de « Diana », la nouvelle série diffusée sur CNN, a déclaré: « Camilla Parker Bowles a laissé à Diana une note disant: » Des nouvelles passionnantes. J’adore voir la bague de fiançailles.

Mme Mamata a qualifié cela de « mouvement de pouvoir », en le comparant à la façon dont le personnage du film Mean Girls de 2004, Regina George, fonctionne.

S’adressant à CNN, elle a commenté : « C’est comme un véritable coup de voyou mafieux.

« C’est tellement méchant Girls que c’est incroyable.

« C’est un coup de force. »

Le prince Charles et Camilla se sont rencontrés pour la première fois en 1970, lors d’un match de polo à Windsor Great Park.

Cependant, le prince de Galles s’est fiancé à Diana en février 1981, après seulement six mois de relation.

Ils ont divorcé en 1992 et la princesse Diana est décédée tragiquement dans un accident de voiture cinq ans plus tard.

Le prince Charles et Camilla se sont mariés en avril 2005, lors d’une cérémonie au Windsor Guildhall.