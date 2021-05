La reine rend hommage au prince Philip malgré le chagrin d’amour – “Tout est un peu cru” | Royale | Nouvelles

Queen: Expert discute des plans pour Trooping the Color

La reine a signé une exposition consacrée au prince Philip qui sera organisée par le Royal Collection Trust (RCT), a-t-on affirmé. Et elle aurait accepté de libérer des objets précieux pour l’exposition, destinée à célébrer la vie de service du duc d’Édimbourg et son mariage de longue date avec Sa Majesté.

Parmi les sujets abordés lors de l’exposition, il y aura vraisemblablement le mariage de la reine et du duc en novembre 1947 et leur famille.

La carrière navale du prince Philip, son travail caritatif et son amour des courses de voitures seront également probablement mis en évidence.

Il est entendu que la projection avait été initialement prévue pour célébrer l’anniversaire marquant du duc d’Édimbourg le 10 juin, date à laquelle il aurait eu 100 ans.

Et, tout comme l’exposition organisée en 2011 pour marquer le 90e anniversaire du prince Philip, cette projection du RCT devrait avoir lieu au château de Windsor.

Nouvelles de la reine: la reine aurait signé une exposition consacrée au prince Philip (Image: GETTY)

Nouvelles de la reine: la reine et le prince Philip dans un portrait pris en 1958 (Image: GETTY)

Tel que rapporté par The Sun, un initié a déclaré à propos de l’exposition : « Ils attendent un nombre massif de visiteurs.

“Ils ont été agréablement surpris par la générosité de la reine et par ce qu’elle a accepté d’utiliser.

“Même si tout est un peu brut à venir si peu de temps après avoir dit au revoir, la reine considère que cela fait partie de l’histoire.”

La source a ajouté: “Les pièces à conviction brossent un tableau du duc.

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry déchirés après la chute de la popularité aux États-Unis

Nouvelles de la reine: la reine a appelé le prince Philip sa ” force et son séjour ” pendant le discours (Image: GETTY)

« On a beaucoup parlé de lui depuis sa mort, mais il y a tellement plus à voir. »

Le RCT a été contacté par Express.co.uk pour commentaires.

Les plans pour l’exposition du 100e anniversaire du prince Philip ont été largement rapportés mais n’ont jamais été confirmés par le palais ou le Trust.

Peu de temps après la mort du duc en avril, le Telegraph a écrit que le RCT aurait planifié une exposition de photographies pour marquer le centenaire du prince Philip.

NE MANQUEZ PAS

Nouvelles de la reine: la reine et le prince Philip le jour de leur mariage (Image: GETTY)

Nouvelles de la reine: le mariage de la reine et du prince Philip a duré 73 ans (Image: GETTY)

À la suite de son décès, a ajouté le journal, on espérait que l’exposition pourrait être transformée en une exposition commémorative du duc.

Un hommage du RCT au prince Philip serait sûrement apprécié par le public et pourrait aider le Trust à rattraper les revenus qu’il a perdus pendant la pandémie.

Son rapport annuel a révélé en octobre que le Trust a accepté un prêt de 22 millions de livres sterling de Coutts pour combler le trou financier créé à la fois par les fermetures forcées pendant les fermetures et le manque de touristes.

À l’époque, le RCT devait perdre 64 millions de livres sterling de revenus rien qu’en 2020/21 en raison de la pandémie.

Nouvelles de la reine: la reine a huit petits-enfants (Image: EXPRESS)

Pour faire face à la crise, le Trust a également dû mettre en place un gel des salaires et des recrutements et modifier son programme d’expositions.

Suite à des fermetures forcées lors des trois fermetures nationales, le RCT a rouvert les portes de ses palais les plus emblématiques, dont Buckingham Palace.

Pour le moment, les visiteurs qui souhaitent voir la résidence de la reine à Londres peuvent participer à une visite guidée de ses jardins ou des State Rooms.

A partir de juillet, les visiteurs ayant réservé un billet pourront se promener librement dans les jardins du palais et, pour la première fois, pique-niquer.

Nouvelles de la reine: le prince Philip aurait eu 100 ans le 10 juin (Image: GETTY)

Le duc d’Édimbourg est décédé dans la matinée du 9 avril.

En raison de la pandémie de coronavirus en cours, ses funérailles – qui ont eu lieu le 17 avril – n’ont réuni que 30 personnes.

Et, en raison des mesures de distanciation sociale en place, la reine est arrivée à la chapelle St George uniquement accompagnée de sa dame d’honneur et s’est assise à au moins deux mètres de ses parents les plus proches pendant le service.

Bien que la pandémie ait forcé la reine à modifier les plans funéraires, une grande partie de la cérémonie en l’honneur du prince Philip a conservé des détails conçus ou convenus par le duc lui-même.