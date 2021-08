La reine rend hommage au projet de Kate alors qu’elle dévoile trois photos rares et magnifiques de la famille royale | Royale | Nouvelles

Kate Middleton parle à Gimba du projet Hold Still

Le compte de la famille royale a partagé trois photographies de retour montrant “quelques moments où la reine a été photographiée derrière l’objectif” pour marquer l’occasion.

Une image montre au prince Charles et à la princesse Anne comment utiliser un appareil photo par la reine, prise à Balmoral en 1952.

Beaucoup prétendent que l’image est très poignante, car actuellement la reine et ses collègues membres de la famille royale sont à Balmoral au milieu de “pourparlers de crise” liés au scandale du prince Andrew.

La deuxième image montrait le chef de l’État derrière un appareil photo compact jaune lors d’une visite aux îles de la mer du Sud de Tuvalu en 1982, et présente le monarque avec le regretté duc d’Édimbourg à ses côtés.

La troisième montrant la reine posant avec le même appareil photo provient de Lindsay Park Stud en Australie-Méridionale et a été prise en 1977.

La publication du compte de la famille royale intervient alors que Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont marqué l’occasion en reconnaissant certains des plus jeunes photographes britanniques.

La duchesse est une photographe amateur passionnée et partage souvent des images qu’elle a prises de ses enfants pour marquer leurs anniversaires ou des occasions telles que leur participation au Big Butterfly Count plus tôt ce mois-ci.

La reine honore le projet de Kate alors qu’elle dévoile trois rares et belles photos de la famille royale (Image: .)

Kate et le prince William ont partagé des images de leur concours Hold Still pour marquer la Journée mondiale de la photographie (Image: .)

Dans une publication sur Twitter, le duc et la duchesse de Cambridge ont tweeté pour marquer la fête nationale en déclarant : « La photographie a une incroyable capacité à créer un enregistrement durable de ce que nous avons tous vécu et vivons.

« C’est pourquoi en cette #WorldPhotographyDay nous avons voulu célébrer la jeunesse du projet photographique #HoldStill2020 et partager les images des plus jeunes finalistes ».

Le hashtag #HoldStill2020 fait référence à une initiative photographique inventée par le couple pendant le verrouillage, où ils ont demandé au public de capturer des images qui reflètent la pandémie de Covid-19 à utiliser dans une exposition numérique.

Ce cliché de la reine de 1977 a été inclus dans le tweet qui marquait la Journée mondiale de la photographie (Image: Twitter/The Royal Family)

Prise à Balmoral en 1952, cette photo montre la reine montrant un appareil photo à Charles et Anne (Image: Twitter/ The Royal Family)

La duchesse a réduit plus de 31 000 entrées dans le top 100 aux côtés d’un panel de cinq juges, et certaines images des plus jeunes finalistes ont été partagées sur les réseaux sociaux aujourd’hui.

À côté de la série d’images, le tweet dit : « Il y a tellement de talent, de créativité et de curiosité affichés dans chacune de ces images ».

La plus jeune photographe, Coni, âgée de quatre ans, de Cheltenham, dans le Gloucestershire, a photographié sa mère en train d’administrer une coupe de cheveux à domicile à son partenaire.

Tandis qu’une autre image partagée par Marcella, 17 ans, montre sa mère scolarisant à domicile son petit frère lorsque les écoles ont été fermées pendant une grande partie de la pandémie.

L’entrée de Coni montre sa mère en train d’administrer une coupe de cheveux à domicile à son partenaire. (Image : Twitter / Kensington Royal)

Les images sont conservées dans un livre publié par la duchesse plus tôt cette année intitulé « Hold Still : A Portrait of Our Nation in 2020 » qui présente les 100 portraits finaux sélectionnés parmi les participants.

Le livre, qui explique pourquoi le concept est si important pour Kate, était en tête de la liste des best-sellers le premier jour de sa sortie.

L’introduction se lit comme suit : « Lorsque nous reviendrons sur la pandémie de COVID-19 dans les décennies à venir, nous penserons aux défis auxquels nous avons tous été confrontés : les êtres chers que nous avons perdus, l’isolement prolongé de nos familles et amis et la pression exercée sur nos travailleurs clés.

La duchesse de Cambridge est une photographe amateur passionnée, prenant de nombreuses photos de ses enfants (Image: .)

«Mais nous nous souviendrons aussi des points positifs : les incroyables actes de gentillesse, les aides et les héros qui ont émergé de tous les horizons, et comment ensemble nous nous sommes adaptés à une nouvelle normalité.

«Grâce à Hold Still, je voulais utiliser le pouvoir de la photographie pour créer un enregistrement durable de ce que nous vivions tous – pour capturer les histoires des individus et documenter les moments importants pour les familles et les communautés alors que nous vivions la pandémie.»

La National Portrait Gallery de Londres est la maison et les archives des images et dans un tweet, ils ont qualifié cela d'”honneur” et ont déclaré qu’il était “agréable de revoir ces images brillantes”.