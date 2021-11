La reine rentre chez elle à Windsor après un voyage dans le domaine de Sandringham

On a dit à l’homme de 95 ans de se détendre après une nuit à l’hôpital mais continue de voyager (Photo: Terry Harris)

La reine est sur le chemin du retour à Windsor alors qu’elle continue de s’acquitter de tâches légères quelques semaines seulement après une crise de santé.

Bien que les médecins lui aient demandé de se reposer, le monarque de 95 ans s’est rendu à Sandringham la semaine dernière.

Les spéculations sur la santé de la reine ont tourbillonné depuis qu’il est apparu qu’elle avait passé une nuit à l’hôpital le mois dernier.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

