La reine réprima Sir David Attenborough dans une réplique exaspérée: « Pas de plaisir à vous les gens! » | Royale | Nouvelles

Sir David Attenborough sera de retour sur nos écrans ce soir alors qu’il joue dans The Mating Game sur BBC One. L’émission est une série en cinq parties explorant un défi auquel sont confrontés « presque tous les animaux sur Terre – la nécessité d’attirer un partenaire ». Considérant que les lions, les rhinocéros et les éléphants n’ont pas leur propre Love Island pour continuer, ils l’ont encore plus difficile que nous. S’exprimant dans le dernier numéro de Radio Times, Sir David a révélé que la série présentera des choses qui n’ont « jamais été vues à la télévision auparavant et qui sont sans aucun doute l’un des points forts des spectacles d’histoire naturelle ».

Il a déclaré: « Utiliser des images de drones pour voir cet assemblage de baleines à bosse depuis les airs et obtenir cette vue aérienne de ce grand assemblage de baleines est d’une beauté ravissante. »

Sir David est bien connu pour ses programmes nature, faisant de lui un trésor national.

Il a également développé une relation étroite avec un autre Britannique précieux – la reine.

Cependant, Sir David aurait été réprimandé par la reine lors du tournage d’une émission après qu’il lui ait suggéré de changer de costume.

La naturaliste aurait suggéré le changement de tenue parce que celle qu’elle portait se heurtait à l’arrière-plan de la photo.

Selon des rapports de 2018 du Radio Times, la reine a répondu : « Il n’y a pas de quoi vous plaire, les médias.

« Un lot me dit que je dois porter quelque chose de coloré pour être vu dans la foule ; et puis vous venez me dire que je dois porter quelque chose de pâle et indescriptible.

Il a également parlé de l’incident dans une interview avec le magazine.

Sir David a expliqué : » J’ai choisi quelque chose qui était un champignon [coloured] et nous attendions la reine dans le bloc Est où se trouvaient ses appartements et la reine est sortie de ce vieil ascenseur bruyant et elle a dit : « J’espère que vous approuvez mon costume ».

La reine et Sir David s’entendent bien – ils ont ensuite créé une nouvelle série intitulée The Queen’s Green Planet.

Sir David a déclaré au Radio Times qu’il était cependant nerveux à propos du projet.

Il a dit : « Oui, il y avait une certaine appréhension parce que toutes sortes de choses auraient pu mal tourner.

Selon les rapports, l’appréciation de Sir David pour la reine remonte à 1963.

À l’époque, il travaillait comme contrôleur à la BBC et était devenu « extrêmement contrarié » après que la société a diffusé le documentaire controversé La famille royale.

Le film, qui n’a été diffusé qu’une seule fois en 1969 et a ensuite été tiré par la reine, était la première fois que la famille royale autorisait les caméras dans leur vie quotidienne.

La biographe royale Ingrid Seward a déclaré que Sir David était tellement préoccupé par la sortie du film qu’il a déclaré à la BBC « Vous tuez la monarchie, vous savez, avec ce film que vous faites ».

Le Telegraph rapporte qu’il est allé jusqu’à écrire une objection officielle au film.

Il y dit : « Toute l’institution dépend de la mystique et du chef de tribu dans sa hutte.

« Si un membre de la tribu voit l’intérieur de la hutte, alors tout le système de la chefferie tribale est endommagé et la tribu finit par se désintégrer. »