La reine se prépare à d’autres révélations royales d’un AUTRE mémoire la même année que celle du prince Harry | Royale | Des nouvelles

Le prince Edward, duc de Kent, doit offrir un aperçu unique de « la vie en tant que royal qui travaille et dans les coulisses de la famille la plus célèbre du monde » dans un livre intitulé A Royal Life, a déclaré l’éditeur. Les mémoires sont le résultat d’une série de conversations avec le biographe royal Hugo Vickers.

Le livre devrait inclure des photographies inédites de la propre collection de Duke, 85 ans.

Les mémoires doivent se concentrer sur « les moments et les thèmes les plus importants de la vie de la reine et de son règne de soixante-dix ans », a également déclaré l’éditeur Hodder & Stoughton, Ltd.

Le texte de présentation complet des mémoires partagés par l’éditeur souligne comment le duc a été aux côtés de la reine à travers certains des événements royaux les plus importants des sept dernières décennies.

Il disait: « Le duc a été impliqué dans tous les événements royaux clés de sa vie – après la mort prématurée de son père, il a marché dans le cortège derrière le cercueil du roi en 1952 et il a rendu hommage à son cousin, la nouvelle reine, à la Couronnement en 1953.

« Il chevauchait avec elle lorsque les blancs ont été tirés sur la parade de la couleur en 1981 – et il était le seul membre de la famille royale à se tenir aux côtés de la reine pour célébrer son anniversaire officiel en juin 2021. Il a maintenant 85 ans . »

Le duc est un cousin germain de la reine par l’intermédiaire de leurs pères, le prince George et le roi George VI.

Le prince Edward était également apparenté à feu le prince Philip, car sa mère, la princesse Marina de Grèce et de Danemark, était une cousine germaine de feu le duc d’Édimbourg.

Le duc de Kent détient son titre depuis près de huit décennies, car il a hérité du duché alors qu’il n’était qu’un enfant après la mort de son père.

Au fil des ans, il a occupé des postes importants, notamment la présidence de la All England Lawn Tennis Association, dont il a pris sa retraite cet été, et de la Scout Association, un titre qu’il partage avec la duchesse de Cambridge.

Le prince Edward est l’un des quatre cousins ​​de la reine parmi les 11 membres actifs de la firme.

Les mémoires du duc seront publiées en juillet 2022 – quelques mois seulement avant la publication d’un autre mémoire royal très attendu.

Le prince Harry a annoncé via son organisation Archewell en juillet qu’il rédigeait son « récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner ».

Ce livre couvrira la vie du duc de Sussex de l’enfance à la paternité.

Il devrait également faire la lumière sur la décennie de Harry dans l’armée et deux tournées en Afghanistan et sa vie privée avec sa femme Meghan et ses enfants Archie Harrison et Lilibet Diana.

Parlant du livre, le duc a déclaré: « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

Le mémoire doit être publié par Penguin Random House en format imprimé et numérique ainsi qu’en livre audio.

Archewell a annoncé que sa « sortie provisoire » est attendue pour la fin de 2022. Le prince Harry reversera le produit des ventes à des œuvres caritatives.

Le duc de Kent et le duc de Sussex ne sont pas les premiers membres de la famille royale à prendre la plume.

Le duc et la duchesse de Windsor ont raconté leurs histoires de vie dans deux mémoires différents.

Après son divorce avec le prince Andrew en 1996, Sarah Ferguson a publié un livre intitulé My Story, suivi d’un autre mémoire intitulé Finding Sarah: A Duchess’ Journey to Find Herself.

La princesse Alice, duchesse de Gloucester et épouse de l’oncle de la reine, le prince Henry, a publié deux autobiographies de son vivant.

Célèbre, la princesse Diana a secrètement aidé le biographe Andrew Morton à écrire son Diana: In Her Own Words en 1992

Deux ans plus tard, le prince Charles n’a pas ouvertement collaboré avec Jonathan Dimbleby pour The Prince of Wales: A Biography, mais aurait donné au livre son approbation.