La reine se prépare pour Noël alors que les projets de vacances du monarque sont dévoilés – « Shot of joy » | Royale | Nouvelles

Les médecins de Sa Majesté auraient donné à la femme de 95 ans le feu vert pour organiser sa fête privée annuelle de pré-saison pour les membres de la famille élargie pour la première fois depuis 2019. Plutôt que de se tenir à Le palais de Buckingham, où elle se tient traditionnellement depuis plusieurs décennies, la fête annuelle pré-festive aura lieu au château de Windsor.

La reine déplacera sa cour dans son domaine de Sandringham à Norfolk pour Noël, où ses proches sont tous prêts à se réunir à temps pour le réveillon de Noël – tant que les conseils du gouvernement ne changent pas.

Sa Majesté devrait se rendre à East Anglia en hélicoptère, plutôt que de prendre le train comme elle le fait normalement, compte tenu de son âge et de son état de santé général.

Avant de le faire, elle enregistrera son message de Noël annuel, encore une fois à Windsor.

Selon MailOnline, cela devrait refléter son mari, le duc d’Édimbourg, décédé à l’âge de 99 ans en avril, ainsi que la démonstration « encourageante » de la force de la communauté observée dans tout le pays pendant la pandémie de Covid.

Le monarque de 95 ans s’est reposé ou n’a effectué que des tâches de bureau «légères» à la suite d’une mystérieuse alerte de santé.

Des sources ont déclaré au Mail que la reine avait reçu le feu vert des médecins.

Buckingham Palace a publié quelques photographies et vidéos du souverain entreprenant des audiences en personne et virtuelles avec des ambassadeurs étrangers, des dignitaires et le Premier ministre, mais toutes les réunions ont eu lieu derrière les murs du palais.

Les gens espèrent que la reine sera suffisamment en forme pour participer à un court engagement public dans le parc du château.

