La reine se sent « abattue » après un « flux constant de déjeuners et de dîners », selon un initié | Royale | Nouvelles

Les médecins royaux ont envoyé le monarque voir des spécialistes à Londres mercredi après-midi après avoir été forcée d’annuler une tournée royale. On pense que l’équipe médicale a agi par prudence pour la faire admettre mercredi.

Écrivant dans The Times, l’expert royal Roya Nikkah a cité des sources du palais disant que la vie de la reine a été occupée par « un flux constant de déjeuners et de dîners avec la famille et les amis, car la reine ne veut pas dîner seule ».

Ces derniers temps, le monarque aurait passé quelques nuits tardives, y compris le mois dernier à regarder Emma Raducanu remporter l’Open des États-Unis et après 23 heures et a salué sa « réalisation remarquable ».

Une source proche de la reine a déclaré: « Elle va bien, mais elle a besoin de repos – elle économise son énergie pour Cop [Cop26]. »

Dans un communiqué officiel, le palais de Buckingham a déclaré que la reine « reste de bonne humeur ».

Cependant, selon le Times, une source proche de la reine a déclaré: « Elle est crevée. »

La monarque était de retour à son bureau jeudi après avoir passé la nuit à l’hôpital mercredi soir.

La reine a déterminé que le message de Windsor devrait être « comme d’habitude ».

Malgré les craintes que le monarque ne manque le prochain sommet de la COP26 à Glasgow le mois prochain, les experts pensent qu’elle devrait toujours y assister.

En regardant les archives, M. Vickers a déclaré que même en 1977, des commentaires avaient été faits pour ne pas exagérer les devoirs royaux.

Il a parlé des remarques faites par Sir Martin Charteris, ancien secrétaire privé de la reine.

Selon Vickers, M. Charteris a déclaré: « ‘Vous ne devez pas ennuyer le public et vous ne devez pas tuer la reine.’ En gros, n’en faites pas trop, et c’était à l’époque.