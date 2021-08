La reine sera contente ! Les Britanniques soutiennent la monarchie dans le dernier sondage | Royale | Nouvelles

Un sondage révèle que 53% des Britanniques disent qu’ils soutiennent la famille royale, dont 26% qui ont déclaré qu’ils soutenaient fortement l’institution britannique emblématique. En comparaison, seuls 18 % se sont opposés à la monarchie britannique, dont seulement 7 % fortement contre, et 23 % ne la soutiennent ni ne s’y opposent.

Le sondage, réalisé par Redfield et Wilton Strategies, a été réalisé après qu’il a été révélé que la reine avait fait pression pour que des modifications soient apportées à un projet de loi sur les énergies renouvelables du Parlement écossais.

Le projet de loi au Parlement écossais a été amendé après que les avocats de la reine eurent exprimé des “préoccupations”, les changements exemptant ses terres de Balmoral des mesures visant à encourager une énergie plus verte.

L’exemption du projet de loi sur les réseaux de chaleur signifiait que les terres appartenant à la maison royale ne pouvaient pas faire l’objet de bons de commande sans l’approbation de la reine.

Cela survient également alors que la République a lancé une nouvelle campagne de panneaux d’affichage anti-monarchie à travers le pays qui a été qualifiée de «dégoûtante».

Les Britanniques ont également été interrogés sur leurs réflexions sur la famille royale britannique après l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey.

Au cours de l’interview explosive de deux heures plus tôt cette année, Meghan et Harry ont également dévoilé leur brève vie en tant que couple royal qui travaille, alléguant qu’un membre de la famille – et non la reine ou le duc d’Édimbourg – a fait un commentaire raciste à propos de leur fils à naître. .

Le prince Harry et Meghan Markle ont également parlé de leurs problèmes de santé mentale après avoir quitté leur poste de membre de la famille royale en janvier 2020 et pendant leur séjour au cabinet.

Malgré les retombées de l’entretien, 53% des personnes interrogées ont déclaré que la monarchie était adaptée à l’objectif de la Grande-Bretagne moderne lorsqu’on leur a demandé.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils soutiendraient le maintien de la monarchie après la fin du règne d’Elizabeth II, 54% ont répondu qu’ils la soutiendraient.

Pendant ce temps, 21 pour cent disent qu’ils ne soutiendraient ni ne s’y opposeraient, 19 pour cent s’y opposeraient et 6 pour cent ne le savaient pas.

Le scrutin a été mené le 29 juillet 2021 avec 1 500 électeurs éligibles au Royaume-Uni interrogés.

Tous les principaux partis politiques du Royaume-Uni, y compris le SNP, les conservateurs et les travaillistes, soutiennent également le maintien de la monarchie.