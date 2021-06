La reine sera contente ! Les Écossais soutiennent la monarchie dans un sondage indépendant en Écosse | Royale | Nouvelles

in

Un sondage réalisé par Panelbase a révélé que 47% préféraient un chef d’État royal si le pays votait en faveur de la séparation d’avec le Royaume-Uni lors d’un futur deuxième référendum sur l’indépendance. Ceci est comparé à seulement 35% qui préféraient un chef d’État élu tandis que 18% n’étaient pas sûrs.

Le scrutin intervient alors que la reine doit se rendre en Écosse cette semaine pour marquer la semaine de Holyrood.

La monarque de 95 ans, qui a passé la majeure partie du confinement au château de Windsor, sera rejointe d’abord par son petit-fils le duc de Cambridge, puis par sa fille la princesse royale.

Elle effectuera des engagements en personne célébrant la communauté écossaise, l’innovation et l’histoire pendant quatre jours, entre le lundi 28 juin et le jeudi 1er juillet.

Le voyage intervient à un moment où les courtisans royaux et les ministres britanniques restent préoccupés par l’avenir de l’Union alors que le gouvernement écossais dirigé par le SNP fait avancer les plans pour un deuxième vote sur l’indépendance.

L’expert royal vétéran Richard Fitzwilliams a déclaré que le sondage était “extrêmement significatif”.

Il a ajouté à Express.co.uk : « On pense que de nombreux partisans du SNP sont en faveur d’une république et cela signifiera probablement que, s’il y a un référendum, le SNP préconisera le maintien de la monarchie dans une Écosse indépendante, comme ils l’ont fait en 2014 .

« Compte tenu de l’impopularité de Boris Johnson et du Brexit en Écosse, la famille royale, bien qu’elle doive éviter les partis politiques, est un puissant symbole d’unité nationale.

« Sa présence en Écosse est donc essentielle et, bien que très réduite en raison de la pandémie, la visite de la reine en Écosse pour la semaine royale, à partir de lundi, est la plus importante. »

M. Fitzwilliams a également déclaré que la famille royale est déployée à l’étranger en tant que “forme la plus puissante de soft power” que nous ayons.

Mais il a ajouté: “Il est ironique que, alors que nous entrons dans un territoire constitutionnel inexploré pour savoir s’il y a ou non un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse, ils sont également considérés comme essentiels pour soutenir l’Union chez eux.”

La politique officielle du parti SNP est de conserver la monarchie même après la sortie de l’Écosse de l’Union, mais d’autres partis indépendantistes, dont les Verts écossais, demandent l’abolition de la monarchie.

Patrick Harvie MSP, chef des Verts écossais, a affirmé que la plupart des Écossais voudraient décider si l’Écosse devrait avoir un chef d’État élu ou un chef d’État héréditaire lors d’un futur référendum.

Il a également souligné: “Le prince Charles et la reine étaient assez gentils quand je les ai rencontrés, mais je ne pense pas qu’ils devraient avoir le privilège hérité.”

Le gouvernement écossais a salué la visite de la reine en Écosse, qui débutera demain.

Cela survient après une dispute entre la maison royale et la maison St Andrews au cours d’un voyage dans le train royal entrepris par le duc et la duchesse de Cambridge en décembre.

Lors de la précédente visite du couple en décembre, la Maison royale a reçu deux avertissements du gouvernement écossais contre les déplacements au nord de la frontière en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Dans les demandes de FOI, le secrétaire privé principal du Premier ministre John Somers et James Hynd, le chef du parlement et de la gouvernance du gouvernement écossais ont envoyé des courriels au bureau du duc et de la duchesse de Cambridge en raison des restrictions de voyage COVID-19 en place à l’époque sur les voyages essentiels.

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus en Écosse lors de leur tournée de trois jours de 1 250 milles en Grande-Bretagne en décembre pour remercier les travailleurs clés de leurs efforts pendant la pandémie de coronavirus.

Panelbase a interrogé 1 287 personnes pour le Sunday Times plus tôt ce mois-ci.