La reine «sera très fière» du prince William alors qu’il suivra les traces du prince Philip | Royale | Nouvelles

L’héritage du prince William discuté par un expert royal

L’auteur royal Duncan Larcombe pense que la reine sera fière du prince William, en particulier parce qu’avec son travail sur l’environnement, il suit les traces du prince Philip. Le commentateur royal a dit OK ! magazine: [Prince William is] se mettant absolument à l’avant-garde du mouvement environnemental.

“La reine sera très fière, d’autant plus qu’il suivra les traces du prince Philip, qui était le premier environnementaliste à une époque où il était presque seul dans sa réflexion.

“Le prince Charles a perpétué cet héritage au cours des 20 dernières années, en s’appuyant sur l’engagement de son père à sensibiliser à l’environnement et maintenant le prince William le fait également.”

En octobre de l’année dernière, William a officiellement lancé le Earthshot Prize, une initiative qui verra cinq personnes qui ont créé des solutions viables pour résoudre les problèmes environnementaux se voir attribuer 1 million de livres sterling chaque année pour la prochaine décennie.

Les gagnants seront établis par un conseil, qui comprendra le duc de Cambridge et des personnes qui se sont distinguées pour leur travail de conservation et d’environnement.

La reine “sera très fière” du prince William pour son travail sur l’environnement – expert (Image: GETTY)

Le prince Philip était largement considéré comme un écologiste passionné (Image: GETTY)

Avant la toute première cérémonie de remise des prix, qui aura lieu à la mi-octobre, William a également écrit l’introduction d’un livre complémentaire à son initiative, Earthshot : Comment sauver notre planète.

Ce livre, écrit par Colin Butfield et Jonnie Hughes et à paraître le 30 septembre, soulignera l’urgence des défis environnementaux auxquels la planète est confrontée, présentera des études et présentera les contributions des membres du conseil du prix.

William a beaucoup appris sur l’environnement et les défis auxquels il est confronté grâce à son père.

Apparaissant sur BBC Radio 4 en octobre dernier, il a été interrogé sur la position et les avertissements du prince de Galles sur l’environnement pour lesquels, il y a des décennies, il était considéré comme “pointillé”.

La toute première remise du prix Earthshot aura lieu en octobre (Image : GETTY)

Le duc a déclaré: “Je me demande régulièrement de quoi parle mon père et je suis sûr que tous les fils pensent la même chose.

“Mais non, publiquement, avec les références environnementales de mon père, il en a parlé pendant longtemps et bien avant que les gens ne se penchent sur le changement climatique.

“J’ai donc toujours écouté, appris et cru en ce qu’il disait.

“Mais je sais que c’est très difficile à vendre, il y a 40 ans, de prédire et de voir certaines des catastrophes lentes vers lesquelles nous nous dirigeons.”

Le prince William est le patron de Tusk depuis 2005 (Image: GETTY)

Le prince Charles a commencé à exprimer ses préoccupations pour l’environnement il y a cinq décennies (Image: GETTY)

Charles a commencé à exprimer ses préoccupations concernant des problèmes tels que les déchets plastiques et la pollution de l’air avant qu’ils ne soient largement considérés comme des problèmes.

L’année dernière, marquant le 50e anniversaire de son premier discours historique sur l’environnement, a rappelé comment ses avertissements avaient été reçus.

Il a déclaré: “J’étais pour le moins considéré comme un peu fou, pour avoir même suggéré ces choses, un peu comme lorsque j’ai mis en place un système de traitement des eaux usées en roselière à Highgrove il y a toutes ces années – cela était considéré comme complètement fou.”

Comme l’a noté M. Larcombe, le prince Charles et le prince William ont été précédés par le prince Philip dans leur intérêt pour la nature et l’environnement.

Le prince William et Kate se sont mariés en 2011 (Image: EXPRESS)

Le regretté duc d’Édimbourg était largement considéré comme un environnementaliste passionné, particulièrement intéressé par la conservation.

Sir David Attenborough, un célèbre historien de la nature qui siège également au Conseil du prix Earthshot, a salué l’intérêt de feu le duc pour la nature peu de temps après son décès.

Il a déclaré: “Il était là au début à une époque où la conservation ne signifiait pas grand-chose pour beaucoup de gens.

“Même dans les années 60 et 70, il l’a vu universellement.”

Le prince William a lancé le prix Earthshot en octobre (Image: GETTY)

Tout comme son grand-père, William s’intéresse à la conservation depuis des décennies.

En 2005, il est devenu le mécène de Tusk, qui lance et promeut des initiatives de conservation à travers le continent africain.

De plus, en 2020, il est devenu le mécène de deux associations caritatives de conservation – Fauna & Flora International et le British Trust of Ornithology – que lui ont respectivement transmis sa grand-mère et son grand-père.

Le travail de ces organisations caritatives, a déclaré le palais de Kensington à l’époque, s’aligne sur le “travail de longue date de William autour de la conservation et du soutien aux communautés protégeant leur environnement naturel pour les générations futures”.