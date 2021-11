La reine s’est peut-être foulée le dos en sortant du lit

La monarque de 95 ans s’est peut-être blessée en se penchant (Photo: .)

La reine s’est peut-être blessée au dos lors d’un incident quotidien anodin, a affirmé un expert.

L’ostéopathe primée Anisha Joshi a émis l’hypothèse que le monarque, qui a raté le service commémoratif de dimanche avec une entorse au dos, aurait pu se blesser en se tordant, en se penchant ou en « se levant maladroitement du lit ».

L’absence de la femme de 95 ans au cénotaphe était sa dernière inquiétude pour la santé ces dernières semaines, après avoir dû subir des tests à l’hôpital le mois dernier et les médecins lui ont ensuite dit de se reposer et d’effectuer uniquement des tâches légères.

La reine était déterminée à assister au service du Souvenir après s’être reposée et avoir manqué des événements comme le sommet de la Cop26 – des assistants ayant insisté à la fin de la semaine dernière pour qu’elle y participe.

Mais dimanche matin, moins de deux heures avant le début des débats à Whitehall, le palais de Buckingham a déclaré: “ La reine, s’étant foulée le dos, a décidé ce matin avec grand regret qu’elle ne pourra pas assister au service du dimanche du souvenir d’aujourd’hui au cénotaphe .’

Ils n’ont pas donné plus de détails sur la blessure.

Anisha, qui traite des athlètes professionnels et des célébrités comme Rita Ora et Nick Grimshaw, a déclaré à Metro.co.uk: “ La reine qui lui a tendu le dos est peut-être due à une torsion maladroite, se penchant pour obtenir quelque chose, même en sortant du lit maladroitement – toutes les choses qui pourraient nous arriver dans la vie de tous les jours.

La reine a été vue en train de conduire autour du domaine de Sandringham à Norfolk, le 9 novembre (Photo: Paul Marriott)

« Il y a généralement plusieurs choses qui peuvent prédisposer quelqu’un à ressentir de la douleur ou une tension dans le dos ; il peut également être génétique, psychosocial ou lié à l’âge.

« Cependant, aucune de ces choses n’est à craindre, car une mobilité douce et le renforcement du dos aideront à récupérer. »

On pense que les assistants ont estimé qu’un voyage en voiture jusqu’au cénotaphe et se tenir debout en public pendant une longue période risquait d’aggraver son dos à la suite de la blessure.

Sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, Anisha a ajouté: «La douleur au bas du dos est généralement multifactorielle, ce qui signifie qu’elle est généralement due à plusieurs structures qui peuvent être à l’origine de la douleur.

« La cause la plus fréquente de lombalgie est causée par des blessures mécaniques ou des tissus mous.

« La cause la plus fréquente que j’ai vue en clinique est une entorse musculaire. »

Elle a expliqué que les douleurs lombaires, qui sont relativement courantes, peuvent survenir soudainement ou se développer lentement avec le temps à la suite de mouvements répétitifs.

Anisha a poursuivi: « Une entorse est généralement le résultat d’un étirement excessif et de micro-déchirures des ligaments affectés, qui relient les os entre eux. »

Certains craignent que, compte tenu de son âge, la reine doive ralentir ses fonctions publiques.

Mais dimanche, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street que la reine allait « très bien ».

Il a déclaré: “ Je sais que tout le monde voudra offrir ses meilleurs vœux à Sa Majesté la reine et je voulais juste rassurer tout le monde en disant que j’ai vu la reine en audience la semaine dernière mercredi à Windsor et elle va très bien.

« Ça ne devrait pas avoir besoin d’être dit mais je voulais juste le dire quand même. »

Le palais de Buckingham a refusé de commenter les informations selon lesquelles il y aurait un «changement de rythme» dans les fonctions de la reine, ou sur la façon dont elle lui a tendu le dos, lorsqu’elle a été contactée par Metro.co.uk lundi.

