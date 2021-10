La reine a refusé les Oldie of the Year Awards, décernés chaque année par le magazine The Oldie, avec une déclaration extraordinaire donnant un aperçu de l’esprit de Sa Majesté. Une lettre écrite à The Oldie par le secrétaire privé adjoint du monarque de 95 ans, Tom Laing-Baker, disait : « Merci pour votre lettre du 30 juillet, adressée à Sir Edward Young, demandant si la reine accepterait The Oldie de le prix de l’année.

« Sa Majesté pense que vous êtes aussi vieux que vous le pensez, en tant que telle, la reine ne pense pas qu’elle réponde aux critères pertinents pour pouvoir accepter, et espère que vous trouverez un destinataire plus digne.

« Ce message vous est adressé avec les meilleurs vœux de Sa Majesté ».

Cette lettre a été écrite lors du séjour de la reine au château de Balmoral cet été et est datée du 21 août.

Il a été publié par The Oldie avant la cérémonie de remise des prix d’aujourd’hui.

Bien que le magazine n’ait pas pu récompenser la reine pour ses contributions au cours de son règne de sept décennies, il a accueilli un autre royal éminent.

PLUS À VENIR