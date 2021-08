La reine sourit en rose lors de la cérémonie officielle de Balmoral alors qu’elle prépare une liste d’invités spéciale pour l’été | Royale | Nouvelles

Sa Majesté a été accueillie dans sa résidence écossaise lors d’une petite cérémonie devant les portes du château. Elle a inspecté une garde d’honneur et a ensuite rencontré la mascotte du Royal Regiment of Scotland, Shetland Pony Lance Caporal Cruachan IV. La reine s’est rendue dans le domaine de l’Aberdeenshire au cours du dernier mois, où elle reste généralement jusqu’au début du mois d’octobre.

Mais il semble qu’elle ait des projets différents cet été car la cérémonie d’aujourd’hui marque le début de son séjour.

Ce seront ses premières vacances d’été dans son domaine écossais depuis la mort du prince Philip en avril, à l’âge de 99 ans.

La reine devrait également accueillir d’autres membres de la famille royale cet été également.

Cela peut inclure le duc et la duchesse de Cambridge, ainsi que le prince Edward et la comtesse de Wessex et le prince Charles et la duchesse de Cornouailles.

Une source a déclaré au Sun: “Les barbecues familiaux sont de retour à l’ordre du jour même sans Philip pour la première fois.”

Des sources ont également affirmé que Sarah Ferguson aurait également été invitée à rester cet été.

Richard Eden de Mail Online a rapporté : « Sarah Ferguson arrive.

« Elle sera ici avec Andrew.

L’ex-femme du prince Andrew était connue pour avoir une relation tendue avec le prince Philip.

On ne sait pas encore si les princesses Béatrice et Eugénie seront présentes avec leurs parents.

Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a également indiqué que le Premier ministre Boris Johnson et son épouse Carrie pourraient également y assister.

Cependant, Buckingham Palace n’a pas encore confirmé la liste des invités.

Plus à venir…