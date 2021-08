La reine sous le feu des critiques alors que la « maigre » annonce d’emploi de 25 000 £ de Buckingham Palace suscite l’indignation | Royale | Nouvelles

in

L’annonce précise que l’individu travaillerait dans une équipe avec un “objectif commun et unique, rejoignant l’entreprise professionnelle derrière la monarchie”.

C’est quelque chose qui, selon eux, rend le travail pour The Royal Household «si différent» et un avantage par rapport à d’autres postes.

L’annonce pour un conseiller en sécurité du personnel, qui supervise les fonctions de contrôle au palais, ainsi qu’au château de Windsor, Sandringham et Balmoral, nécessite de l’expérience et un diplôme, et indique que le candidat retenu « effectuera un travail essentiel ».

Fonctionnant cinq jours par semaine, travaillant 37,5 heures sur un contrat à durée déterminée d’un an, le salaire équivaut à environ 12,80 £ de l’heure, soit plus que le London Living Wage de 10,85 £.

Cependant, les critiques soutiennent que le salaire de 25 000 £ n’est pas équitable avec la richesse, le statut et le mode de vie de la famille royale, ou le fait que la reine et sa famille coûtent 67 millions de livres sterling par an au peuple britannique.

Liam Gilliver du Mirror a déclaré que le salaire était « maigre » et qu’il était « de plus de 6 000 £ inférieur au salaire annuel médian des employés à temps plein au Royaume-Uni ».

Il a également déclaré que l’annonce faisait apparaître les membres de la famille royale “hors de contact”.

La sécurité pour la monarchie est un service essentiel, qui nécessite que des « décisions importantes » soient prises « au quotidien » selon le cahier des charges.

Malgré l’importance de la sécurité dans la vie des membres de la famille royale, certains ont l’impression que le salaire ne le démontre pas.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: “Ils paient / s’attendent à ce que les autres travaillent pour des” boutons “mais nous les payons des milliards pour avoir fait signe et être” économique “.”

Un deuxième a déclaré : « Il est temps d’abolir la famille royale ! S’ils ne peuvent pas au moins payer le NLW à leurs employés, avec leurs milliards, alors à quoi servent-ils ? »

Quelqu’un d’autre a affirmé qu’il était « serré » de la part du monarque d’offrir un salaire aussi bas, tandis qu’un quatrième a suggéré que l’annonce avait déclenché une controverse en disant « il est peut-être temps d’avoir un débat sur la famille royale ».

Le salaire fait également l’objet d’un examen minutieux, car la famille royale est connue pour ses goûts somptueux et ses habitudes coûteuses, y compris les mariages qui coûtent des millions de livres et nécessitent des volumes élevés de présence de sécurité.

Le mariage du prince Charles et de la princesse Diana en 1981 aurait coûté environ 57 millions de livres sterling, la sécurité équivalant à environ 490 000 livres sterling de ce total.

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, d’autre part, a coûté 32 millions de livres sterling estimé pas trop mal tandis que le mariage du prince William et Kate a coûté environ 30 millions de livres sterling, encore une fois, la sécurité étant la plus grosse des factures.

À l’époque, une déclaration du palais a confirmé que la famille royale avait payé les principaux aspects du mariage du duc et de la duchesse de Cambridge, y compris le service religieux, la musique associée, les fleurs, les décorations et la réception qui a suivi.

Mais l’expert royal Richard Fitzwilliams affirme que la famille royale est “un excellent rapport qualité-prix” pour les contribuables britanniques.

M. Fitzwilliams a fait valoir que 77 pence par personne et par an, hors sécurité, était un bon retour pour le peuple britannique.

Commentant le coût de la monarchie, il a déclaré: “La majeure partie va aux salaires des personnes travaillant pour la reine (27,6 millions de livres sterling), à la rénovation des palais royaux (17,9 millions de livres sterling plus la rénovation de BP) et aux voyages (3,2 millions de livres sterling). “

Il a ajouté : « La famille royale est sans cesse dans l’actualité, c’est une période difficile pour eux.

“Ils, sans cesse, font du bon travail et ont un énorme profil international, ce qui, lorsque les choses sont difficiles, fait du bocal royal à poissons rouges un endroit difficile à habiter.”

L’année dernière, la famille royale a annoncé un poste pour qu’un chef expérimenté rejoigne les rangs du palais de Buckingham et se rende dans d’autres résidences royales pour préparer de la nourriture pour un salaire de 22 000 £.

Le poste à domicile comprenant une chambre au palais et des repas de garde signifiait que le candidat retenu n’aurait pas à se soucier des factures et des taxes municipales.

Alors qu’en 2017, ils ont été vus faire de la publicité pour un majordome stagiaire avec un salaire de 18 850 £ pour rejoindre Buckingham Palace.

Le candidat retenu pourrait assumer le rôle de poste à domicile au palais avec repas inclus, mais sacrifierait une partie du salaire pour le privilège du code postal du palais.